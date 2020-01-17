112 Украина: Киев и НАТО отработают в Одессе «Нерушимую устойчивость»

В октябре в Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО «Нерушимая устойчивость — 2020». Как сообщает «112 Украина», цель учений — отработка алгоритмов действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе «Нерушимая устойчивость — 2020» в Одессе. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

Соответствующий документ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

«Учения «Нерушимая устойчивость — 2020» состоятся 5—9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — говорится в сообщении.

Всего в учениях планируется участие более 200 специалистов. По результатам учений Высшая морская школа США в начале 2021 года представит детальный анализ и рекомендации.