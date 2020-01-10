El Periódico: «выбить зубы империализму» — Мадуро объявил о новых военных учениях

В феврале Венесуэла проведёт первые в этом году военные учения, передаёт El Periódico. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в рамках манёвров венесуэльские военные подготовятся к обороне городов страны от американского «империализма и колумбийской олигархии».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении первых военных учений в 2020 году, призванных подготовить вооружённые силы страны «выбить зубы империализму и колумбийской олигархии», сообщает El Periódico.

По словам венесуэльского лидера, в рамках военных учений сентября 2019 года Каракас готовился защищать родину на границе страны, на этот раз учения, намеченные на 15—16 февраля, призваны отработать сценарий защиты Венесуэлы внутри страны.

Основной целью манёвров, как ожидается, станет подготовка «обороны городов», в частности, столицы Каракаса и таких крупных населённых пунктов, как Маракай, Валенсия, Баркисимето, Маракайбо.

Мадуро призвал пришедших на его выступление в штаб-квартире Военной академии Венесуэлы «быть готовыми выбить зубы тем, кто осмелился прикоснуться у священной венесуэльской земле, выбить зубы империализму или колумбийской олигархии, если это будет необходимо, когда будет необходимо и где будет необходимо».

Президент добавил, что угрозу представляют не только США и Колумбия, но и «нападающая на Венесуэлу» мафия. В связи с этими угрозами каждый венесуэльский военный должен быть «готов принять мученическую смерть, если это необходимо для защиты родины, для защиты независимости».

Не обошёл Мадуро своим вниманием и ситуацию в Национальной ассамблее, назначение на пост председателя которой лидера оппозиции Хуана Гуаидо оспаривается сторонниками президента во главе с Луисом Паррой. Так, действия оппозиции он назвал «шоу для международных камер».

«Навести порядок и гарантировать мир» президент призвал преданное ему Национальное учредительное собрание, пишет El Periódico.