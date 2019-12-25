WSJ: под давлением американских санкций Мадуро отчаянно ищет доллары

Для поддержания экономики своей страны на плаву президент Венесуэлы Николас Мадуро вынужден принять рыночные меры, противоречащие его социалистической идеологии, пишет Тhe Wall Street Journal. При этом главная задача Мадуро — раздобыть достаточно долларов, чтобы сохранить поддержку военных.

В средствах массовой информации утверждается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сумел обыграть своего американского коллегу Дональда Трампа. Санкции, введённые США, должны были лишить Мадуро ресурсов, необходимых ему, для того чтобы оставаться у власти, чего так и не произошло.

Тем не менее, как отмечает Тhe Wall Street Journal, Мадуро отчаянно необходимы доллары для поддержания венесуэльской экономики на плаву. Несмотря на то, что на протяжении почти двух десятилетий правительство страны попирало права иностранных инвесторов и разрушало механизма ценообразования, Мадуро был вынужден принять рыночные меры, противоречащие социалистической идеологии.

Правительству Венесуэлы пришлось признать, что наряду с фактическим ослаблением контроля над ценами, долларизация способствует преодолению экономического кризиса.

«Я не вижу ничего плохого … в процессе, который называют «долларизацией». Это может помочь восстановлению страны», — отметил в ноябре Мадуро, ранее запрещавший использование доллара США.

Несмотря на то, что экономика страны продолжает сокращаться, на полках в продовольственных магазинах хотя бы появились товары. Хотя позволить себе их пока может лишь ограниченная часть населения. Но это, пишет Тhe Wall Street Journal, мало беспокоит Мадуро.

Главная задача главы государства — раздобыть достаточно долларов, чтобы сохранить поддержку военных. Самым явным признаком того, что господин Мадуро по-прежнему отчаянно нуждается в американской валюте, является продажа золотых запасов центрального банка страны. В частности, ещё десять лет назад в распоряжении страны было золотых слитков на сумму $20 млрд, сейчас в резерве Венесуэлы хранится золота всего на $5 млрд.

При этом, учитывая иностранную поддержку, односторонние санкции сами по себе не приведут к свержению Мадуро. Однако было бы ошибкой заключить, что под давлением американских санкций его положение не ухудшается, пишет Тhe Wall Street Journal.