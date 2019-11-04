El Mundo: чтобы отвлечь венесуэльцев, Мадуро приблизил Рождество

В Венесуэле рождественские праздники начались на месяц раньше положенного, передаёт El Mundo. Тем не менее, открытие рождественских гуляний, как пишет издание, призвано успокоить жителей страны на фоне тяжёлой экономической ситуации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о начале празднования Рождества на месяц раньше привычного начала декабря, сообщает El Mundo. Как отмечает издание, правительство страны решило, что двухмесячные Рождественские праздники помогут избежать протестов, охвативших ряд стран Латинской Америки.

«Весь венесуэльский народ, рабочий класс, рабочие, все губернаторы и вооружённые силы Венесуэлы должны быть готовы. Мы счастливы, прекрасная Венесуэла, которая всё может. С одной стороны, работа и учёба, с другой стороны, гуляния», — заявил Мадуро на торжественном мероприятии по случаю начала праздников.

Осознавая важность традиций, Мадуро также объявил о вложении €11 млн в импорт свиных окороков, традиционно украшающий рождественский стол в этой стране. Кроме того, около 75 тыс. венесуэльских «патриотов» получат премию «Венесуэла-победитель» в размере немногим больше €3.

Тем не менее, как пишет El Mundo, план президента значительно отличается от венесуэльской действительности. Мадуро лишь в очередной раз пытается успокоить жителей страны обещаниями, в то же самое время наказывая за любой признак неповиновения.

«Рождество? Здесь нечего праздновать, у нас даже нет надежды», — отметила одна из жительниц Каракаса.

Так, помимо приближения праздников, президент также прибегает к ряду наиболее распространенных инструментов подавления протестов: политическим преследованиям и переговорам с оппозицией с целью углубления разногласий между различными политическими силами страны.

Однако даже праздники в этом омрачены тяжёлой экономической ситуацией в стране, зависящей от доллара США. В частности, традиционное рождественское блюдо хальякас из кукурузного теста, фаршированного мясом, будет закупаться на американскую валюту.