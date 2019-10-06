TeleSUR TV: Мадуро заявил о продлении контрактов с Россией в военно-технической сфере

В эту субботу межправительственная комиссия высокого уровня между Россией и Венесуэлой провела встречу, на которой была дана оценка новым двусторонним стратегическим инвестициям. В ходе встречи с участием делегаций от обеих стран Россия объявила о том, что инвестирует четыре миллиона в рамках реализации соглашений о сотрудничестве. Также она заявила о важном росте товарооборота на 10% в сельскохозяйственном секторе.

В свою очередь правительство (Венесуэлы. — ИноТВ) уточнило, что до настоящего момента были подписаны 264 договора в 20 стратегических областях. Всё это говорит о важных успехах в сферах энергетики, военно-технического сотрудничества, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли и финансов.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Мы можем сказать, что в экономике имеются новые начинания, предусматривающие передачу технологий и участие российских компаний во всех сферах стратегического производства страны. Мы перестроились и добились серьёзнейших успехов на основных предприятий нефтяной и газовой отраслей, в сельскохозяйственной отрасли, на новых очень передовых проектах с прямым присутствием российских инвестиций, российских технологий и российских консультаций, в производстве продуктов питания.

Мы наблюдаем, как военно-техническое сотрудничество развивается идеально, в соответствии с графиком. И мы обновили все контракты по поддержке, консультированию и прогрессу в важнейшей военно-технической сфере.

Дата выхода в эфир 06 октября 2019 года.