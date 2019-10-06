TeleSUR TV: Мадуро заявил о продлении контрактов с Россией в военно-технической сфере

Военно-техническое сотрудничество Венесуэлы с Россией развивается идеально, в соответствии с графиком, — об этом, как передаёт TeleSUR TV, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российской делегацией. Он также добавил, что все контракты с Москвой в этой сфере были продлены.
В эту субботу межправительственная комиссия высокого уровня между Россией и Венесуэлой провела встречу, на которой была дана оценка новым двусторонним стратегическим инвестициям. В ходе встречи с участием делегаций от обеих стран Россия объявила о том, что инвестирует четыре миллиона в рамках реализации соглашений о сотрудничестве. Также она заявила о важном росте товарооборота на 10% в сельскохозяйственном секторе.
В свою очередь правительство (Венесуэлы. — ИноТВ) уточнило, что до настоящего момента были подписаны 264 договора в 20 стратегических областях. Всё это говорит о важных успехах в сферах энергетики, военно-технического сотрудничества, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли и финансов.
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Мы можем сказать, что в экономике имеются новые начинания, предусматривающие передачу технологий и участие российских компаний во всех сферах стратегического производства страны. Мы перестроились и добились серьёзнейших успехов на основных предприятий нефтяной и газовой отраслей, в сельскохозяйственной отрасли, на новых очень передовых проектах с прямым присутствием российских инвестиций, российских технологий и российских консультаций, в производстве продуктов питания.
Мы наблюдаем, как военно-техническое сотрудничество развивается идеально, в соответствии с графиком. И мы обновили все контракты по поддержке, консультированию и прогрессу в важнейшей военно-технической сфере.
Украинец Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» место в воротах его команды занял Михаил Кержаков, а не Андрей Лунёв.
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в Чили в ноябре.
Бывший голландский футболист, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за жалобы на искусственное поле, на котором они сыграли в матче второго тура Лиги Европы с АЗ.
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал провокацией неслыханной наглости задержание и допрос ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».
Чемпион мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с бывшим претендентом на титул — украинцем Сергеем Деревянченко.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов покинуть свой пост только по воле королевы Елизаветы II, сам подавать в отставку он не намерен, пишет The Sunday Times со ссылкой на членов правительства.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT назвал возмутительными действия сотрудника ФБР, который допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Ингу Юмашеву, прибывшую в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. В связи с этим Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила «красный» код опасности для авиации.
После поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) между казахом Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко оба спортсмена оказались в больнице.