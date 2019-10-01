Не трогай элиту — и делай что хочешь: Jimmy Dore Show объясняет, почему Трампу грозит импичмент

На счету Дональда Трампа — целый ряд преступлений и злоупотреблений, начиная с войны в Йемене и заканчивая обращением с мигрантами, однако достойным поводом для импичмента почему-то стал телефонный разговор с Зеленским, отмечает в эфире The Jimmy Dore Show независимый журналист Аарон Мате. По его словам, Трамп, подобно Никсону, поднял руку на другую фракцию истеблишмента, а этого в Вашингтоне не терпят.

ААРОН МАТЕ, журналист The Grayzone: Как символично, что именно из-за этого они наконец объединились вокруг импичмента. Ведь это свидетельствует о том, что можно делать что угодно, можно, как вы отметили, Джимми, учинять геноцид в Йемене, но нельзя трогать другого члена истеблишмента.



Итак, для демократов и их ярых сторонников в СМИ это — скандал, достойный импичмента. Не массовое убийство людей в Йемене. Не выход из сделки по Ирану, из Парижского соглашения по климату. Не то, что он запирал детей в клетках и подвергал иммигрантов ещё более жестокому обращению, чем при Обаме, хотя уже тогда обращение было весьма жестоким. Нет! Нельзя трогать Джо Байдена! За это мы с тобой и расправимся!



И это уходит корнями… Это повсюду. За что объявили импичмент Ричарду Никсону? Не за массовые убийства и бомбёжки в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. Ему объявили импичмент за то, что он покусился на другую фракцию истеблишмента. Было вторжение в штаб Демократической партии. Никсон это покрывал и лгал об этом. Так нельзя. Нельзя трогать другую фракцию элиты, а не то эта фракция и её сторонники в СМИ займутся вами. Что и происходит сейчас.



В процессе этого демократы и их сторонники в СМИ заручаются поддержкой всех, кто обоснованно недоволен существованием Трампа как президента. Но они заручаются их поддержкой в рамках этой очень узкой и косной обиды, которая просто не вызовет отклика. Мы можем поговорить об этом подробнее. Но суть в том, что я с вами полностью согласен. Они пытаются поймать его на чём-то настолько мизерном по сравнению с его настоящими преступлениями!



И тот факт, что дело касается реальной коррупции Джо Байдена и его семьи, также означает, что половина страны не согласится с этим импичментом. На самом деле мы и так знаем, что в сенате это бесперспективно. То есть это всего лишь очередной политический трюк, потому что у демократов нет политических позиций, которые они могли бы противопоставить Дональду Трампу. Вот почему. Нэнси Пелоси хочет такого же здравоохранения, как и Дональд Трамп: он хочет частной медицинской страховки, а она — частных фармацевтических компаний, назначающих такие цены, какие им захочется. Это план Нэнси Пелоси, это план Трампа.



Они не могут противостоять ему по Сирии, по Ливии… Кстати, они, то есть мы, только что снова бомбили Ливию! Они не противостоят ему по Афганистану, потому что он по-прежнему там. Они не противостоят ему по Венесуэле, Йемену, Саудовской Аравии. Ни по одному из вопросов, по которым они должны ему противостоять. Потому что здесь они с ним согласны.



Если помните… Ещё один момент: если вы не объявляете импичмент натуральным военным преступникам, таким как Джордж Буш и Дик Чейни… Помните? Натуральные военные преступники, которые своей ложью заставили нас ввязаться в войну! Вот почему демократы получили контроль над палатой представителей и сенатом, а в 2008 году мы избрали президентом чернокожего парня с мусульманским именем, Барака Обаму. Потому что мы были так злы на Джорджа Буша и Дика Чейни за то, что они своей ложью заставили нас ввязаться в войну, а ещё приказывали пытать людей, а ещё совершали военные преступления. Вот насколько их ненавидел народ! Нэнси Пелоси спросили: «Вы объявите импичмент военному преступнику?» — и вот что она ответила.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей: Нет, импичмент не обсуждается.



Дата выхода в эфир 26 сентября 2019 года.