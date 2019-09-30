Vox: демократы заинтересовались телефонными переговорами Трампа с Путиным

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и другие демократы в конгрессе США, добивающиеся импичмента, «полны решимости» ознакомиться с текстами переговоров Трампа с другими мировыми лидерами, особенно Владимиром Путиным. Они хотят выяснить, не пытался ли глава Белого дома «подорвать национальную безопасность» ради собственных интересов, сообщает Vox.

Демократы хотят получить больше информации о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с другими мировыми лидерами, в первую очередь с Владимиром Путиным. Но в Кремле такому развитию событий будут не рады, пишет Vox.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонных переговоров Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Таким образом администрация попыталась опровергнуть жалобу разоблачителя, который обвинил американского президента в том, что он просил иностранного лидера начать расследование в отношении своего оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена.

Обвинения разоблачителя послужили поводом для начала процедуры импичмента. И председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф опасается, что беседа Трампа с Зеленским может оказаться всего лишь «вершиной айсберга», поясняет издание.

В недавнем интервью Шифф, который возглавляет расследование этого украинского вопроса, признался, что хочет понять, пытался ли Белый дом скрыть разговоры с другими лидерами. И если да, то каковы были его мотивы.

«Первостепенная необходимость в этом случае состоит в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединённых Штатов и понять, в разговорах с мировыми лидерами, особенно с Путиным, подрывал ли президент нашу безопасность, чтобы, как он думал, получить личную выгоду для своей предвыборной кампании», — заявил конгрессмен.

«Если эти разговоры с Путиным или с другими мировыми лидерами хранятся в том же электронном файле, предназначенном для тайных операций, а не для переговоров; если предпринимаются попытки скрыть их (переговоры. — ИноТВ) от общественности, в таком случае, да, мы полны решимости всё выяснить», — подчеркнул Шифф.

По данным The New York Times, за последние три года Трамп провёл 11 телефонных переговоров с Путиным. В целом содержание этих бесед держится в секрете, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже выразил надежду, что они не будут обнародованы, напоминает Vox.

В прошлом от Белого дома постоянно добивались публикации стенограмм переговоров Трампа и Путина, но эти требования стихали. Возможно, как полагает журналист The Washington Post Грэг Миллер, записи бесед двух президентов вообще не существуют.

Однако украинский скандал оживил призывы опубликовать эти стенограммы. Особенно после того, как разоблачитель сообщил, что администрация Трампа якобы неоднократно помещала записи телефонных переговоров с главами других стран в систему, где хранится сверхсекретная государственная информация, чтобы «защитить президента».

Именно в этой системе якобы хранилась стенограмма переговоров Трампа с Зеленским. И, если верить недавнему репортажу CNN, Белый дом точно также ограничил доступ к переговорам Трампа с саудовским наследным принцем и российским президентом. Чиновники называют такое поведение администрации «необычным», потому что речь не идёт о секретной информации, связанной с национальной безопасностью.

Поэтому Шифф и другие демократы, добивающиеся импичмента, заинтересовались содержанием переговоров Трампа с Сальманом и Путиным. Просьба Москвы сохранить конфиденциальность едва ли успокоит тех, кто считает, что в стенограммах может содержаться что-то противоправное, считает издание.

Возможно, Шифф и его комитет не смогут сами просмотреть записи этих переговоров, особенно с учётом того, что администрация Трампа известна своим умением «чинить препятствия расследованиям». Но в ближайшие дни разоблачитель будет давать показания в конгрессе. Это свидетельство предоставит возможность конгрессменам узнать больше об удалённых элементах жалобы и выяснить, есть ли у авторы жалобы какая-либо дополнительная информация о звонках президента с Путиным, заключает Vox.