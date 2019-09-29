CNN: отставка Волкера разочаровала и встревожила Киев

Недавняя отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера была встречена украинскими властями с «огромным разочарованием», утверждает корреспондент CNN Кларисса Уорд. По её словам, Киев в значительной степени зависит от «американского великодушия», поэтому настороженно следит за событиями в Вашингтоне.

Как сообщают источники CNN, на этой неделе бывший специальный представитель США по Украине собирается посетить Капитолийский холм, чтобы дать показания. Курт Волкер подал в отставку в пятницу. Это произошло спустя день после того, как его имя оказалось в жалобе разоблачителя, которая дала старт импичменту.

Ранее в этом году Волкер помог организовать в Мадриде встречу представителей украинских властей с личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани. Джулиани пытался добиться того, чтобы Украина начала расследование в отношении Джо Байдена и его сына.

Наш телеканал узнал о первой официальной реакции на отставку Волкера. С нами на связи из Киева главный международный корреспондент CNN Кларисса Уорд. Итак, Кларисса, что вы узнали?

КЛАРИССА УОРД, главный международный корреспондент: Что же, Джордж, украинцы тщательно сохраняли молчание до последнего момента. Но после известий об увольнении Волкера последовало несколько заявлений. Бывший президент Пётр Порошенко назвал отставку «тревожной». Кроме того, ведущий советник действующего президента Зеленского заявил, что Волкер всегда демонстрировал огромную поддержку Украине.

Было бы справедливым сказать, что его отставка вызвала здесь огромное разочарование. В основном потому, что у украинских властей такое ощущение, что они получают противоречивые сигналы со стороны США на протяжении уже долгого времени. Они не уверены, на какой именно сигнал им стоит ориентироваться — официальное дипломатическое послание, которое приходит через традиционный дипломатический канал Госдепартамента, или сообщения, которые они получают от личного адвоката президента Руди Джулиани.

И какими бы ни были результаты слушаний в четверг и прочих событий вокруг импичмента президенту Трампу, основная забота украинских властей — благополучие этой страны и её отношение с США.

Украина в значительной степени зависит от великодушия США. Только в этом году она получила военную помощь в размере порядка $4 млрд. Украинцы не могут себе позволить плохие отношения с Америкой.

И они опасаются, что могут потенциально пострадать от этого политического перетягивания канатов. Им не следует встать на ту или иную сторону. В интересах Украины сохранить крепкие отношения с США, кто бы их не возглавил. И это очень сложная проблема для украинского правительства, Джордж.

Кларисса Уорд следит за этой историей. Спасибо, Кларисса.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2019 года.