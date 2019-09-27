CNN: «украинский скандал» грозит Трампу вторым расследованием Мюллера

Скандал вокруг жалобы на Дональда Трампа после его телефонного разговора с украинским коллегой, может привести к началу нового крупного расследования, подобного «российскому делу» Роберта Мюллера, передаёт CNN. Как отмечает аналитик канала Саманта Виноград, в жалобе на действия президента содержится информация о целом списке правонарушений и преступлений, к которым якобы оказались причастны несколько американских ведомств.

Сейчас мы обсудим эту тему с аналитиком по вопросам национальной безопасности Самантой Виноград. Саманта, добро пожаловать.

САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности: Всегда пожалуйста. Какой вечер!

Да, четверг выдался насыщенным. В Вашингтоне было на что посмотреть. Всё внимание, конечно, сосредоточено на президенте и вопросе о том, злоупотребил ли он своими полномочиями. Что, по вашему мнению, показали доклад разоблачителя и выступления перед конгрессом, за которыми мы наблюдали в четверг?

САМАНТА ВИНОГРАД: Честно говоря, жалоба этого разоблачителя больше похожа на справку о судимости. Важно понимать, что в этой жалобе — и я призываю всех с ней ознакомиться — приводится не просто один случай потенциально уголовно наказуемого злоупотребления должностными полномочиями со стороны президента. В ней описывается целая протяжённая по времени серия инцидентов, в ходе которых президент, возможно, оказался замешан в бесчисленном множестве противоправных действий. Среди них: возможное пособничество иностранному вмешательству в выборы, блокирование военной помощи Украине с целью заставить эту страну сделать за него грязную работу на политическом поприще, привлечение личного адвоката, а также определённых чиновников Госдепартамента для выполнения президентских распоряжений политического характера.

Список можно продолжать, но суть в том, что там так много всего намешано, что сейчас многочисленные комитеты палаты представителей будут по отдельности изучать элементы этой жалобы разоблачителя в ходе своего расследования в рамках процедуры импичмента. Речь здесь идёт о возможной попытке сокрытия преступления в Белом доме, в ходе которой его сотрудники и члены команды по национальной безопасности отправляли информацию и стенограммы переговоров на закодированный секретный сервер, чтобы скрыть их содержание. Причём это касается и Госдепа, чиновники которого, судя по всему, работали вместе с адвокатом президента, выполняя его личные поручения, а не задания, имеющие отношение к национальной безопасности США. Фигурантами этой истории являются также и Министерство юстиции с генпрокурором США — о нём также упоминается в жалобе разоблачителя.

Так что комитеты по иностранным делам, разведке и юридическим вопросам, скорее всего, по отдельности займутся различными элементами этого дела; они будут пытаться найти свидетелей, издадут повестки в суд и постараются получить доступ к документам.

Вопрос в том, сколько времени это займёт. Мы слушали, как кое-кто говорил: «В этот четверг мы услышали достаточно. Давайте уже к импичменту». Однако, как вы говорите, если этот доклад настолько многогранен, что каждую из этих граней следует расследовать отдельно, то что же мы имеем на выходе? Ещё одно расследование Мюллера?

САМАНТА ВИНОГРАД: Очень может быть. Мне кажется, что на данный момент у нас на руках есть эта жалоба, в то время как определённая часть этого документа уже нашла своё подтверждение в виде стенограммы разговора, которую разрешил опубликовать Трамп. Однако многие другие утверждения, которые присутствуют как в этой жалобе, так и в прочей опубликованной документации, конгрессу ещё предстоит подтвердить. Им необходимо поговорить с потенциальными свидетелями и получить доступ к документам.

В то время как в политическом плане вопрос состоит в том, считают ли члены палаты представителей, что у них накопилось достаточно доказательств для использования статей, предусматривающих импичмент, вторичный вопрос касается степени поддержки со стороны сената. Это политический аспект дела. Однако чисто с точки зрения расследования по делу о противоправных действиях президента, чреватых импичментом, работы предстоит немало. То же самое можно сказать и о неправомерных действиях Госдепартамента и Минюста.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2019 года.