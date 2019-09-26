CNN: Зеленский предпочитает не лезть в американский скандал — это «головная боль» Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет иметь ничего общего с политическим скандалом, который разгорается в США из-за публикации расшифровки его разговора с Дональдом Трампом, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Ник Робертсон, хотя публикация стенограммы беседы его удивила, он предпочёл бы, чтобы его разговоры с мировыми лидерами оставались в тайне.
Во время первой официальной встречи президента Трампа с украинским лидером в ООН стало очевидно, что Владимир Зеленский не хочет иметь никакого отношения к той политической битве, которая разгорается в Соединённых Штатах. Репортаж Ника Робертсона.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Спасибо большое, это большая честь для меня.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Спасибо большое.
На политический шторм, в центре которого оказался Владимир Зеленский — новичок в президентском кресле, — последний, по его же словам, отреагировал без излишнего волнения.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я очень спокоен. Не хочу оскорбить никого из американцев, но скажу как на духу: я гражданин Украины. Америка — большая страна, но для меня самая большая страна — это Украина. Следовательно, если я очень популярен здесь, то мне очень приятно, но не более того.
После своей встречи с президентом Трампом, которая состоялась в среду, он сообщил украинским журналистам, что публикация стенограммы их телефонного разговора его не огорчила, но удивила.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: До этого я не говорил с президентом Трампом. Вчера он просто пожал мне руку и сказал, что он очень давно не видел, чтобы так много людей голосовало за одного человека.
В Нью-Йорке бывший комик Зеленский перешёл в обаятельное наступление на Трампа...
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Дайте мне слово, что вы приедете?
… и пригласил его на Украину…
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Прошу прощения, но мне кажется, что вы забыли назвать дату (смеётся).
…а также напомнил, что Трамп забыл назвать дату его приглашения в Белый дом.
Детали своих встреч — как и телефонных звонков — он предпочёл бы сохранить в тайне.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Лично я считаю, что такие вещи, такие звонки между главами государств, президентами независимых стран публиковать не надо. Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь.
Пусть Зеленский и новичок в мире дипломатии, но он осознаёт, какой вес сейчас имеют его слова.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я бы не хотел, чтобы мой ответ использовался на выборах в другой стране. Любой результат, любая победа или поражение — я не хочу иметь к этому какого-либо отношения. Поэтому я сказал, что никто не может и не будет на меня давить.
Пока что Зеленский, судя по всему, успешно избегает негативных последствий от головной боли Трампа насчёт импичмента.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Лучше быть в телевизоре, чем разговаривать по телефону (смеётся).
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