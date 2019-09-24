Комментатор Fox News о скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским: «миф о сговоре, часть вторая»

Шумиха по поводу телефонного разговора президентов США и Украины — это продолжение истории о несуществующем сговоре Трампа с Россией, полагает бывший агент Секретной службы США Дэн Бонджино. По его словам, телефонные разговоры глав государств прослушивают десятки людей, поэтому немыслимо, чтобы Трамп торговал интересами США и никто не рассказал бы об этом общественности.

Итак, теперь это Украина, телефонный звонок от 25 января. Вам это кажется знакомым?



ДЭН БОНДЖИНО, бывший сотрудник Секретной службы США: Это миф о сговоре, часть вторая. Это сиквел. Для мифа о сговоре это всё равно что «Империя наносит ответный удар» для «Звёздных войн».



Это очередная нелепица. Я знаю об этом из вполне приличных источников. Послушайте, происходит вот что. В Белом доме, где я проработал пять лет, когда идёт телефонный разговор, его слушают не один-два человека, а целая секретная группировка с каждой стороны.



И они записывают.



ДЭН БОНДЖИНО: Записывают. Потому что потом им надо делать пометки о том, как описывать действия президента. Вы что, действительно верите, что, скажем, 10—20 человек слышали, как Дональд Трамп продаёт Соединённые Штаты Америки, и никто ничего не сказал, пока какой-то парень или женщина — кто-то, кто, кстати, даже не слышал этого непосредственно, а услышал от кого-то другого… Это так нелепо! Не верится, что они снова попадаются на эту удочку!



Поэтому ли… Сегодня есть много статей в различных газетах… Когда разоблачитель говорит: «Послушайте, это срочное и серьёзное дело, потому что я слышал, как президент давал обещание главе другого государства»… Дело не было направлено прямиком в конгресс, как предписывает закон, потому что этот человек не был первоисточником информации?



ДЭН БОНДЖИНО: Нет, оно не было направлено в конгресс, потому что параграф 3033 раздела 50 (Кодекса Соединённых Штатов Америки. — ИноТВ), о котором идёт речь… Но, что касается «срочности», хочу внести ясность, потому что этот момент тоже искажают. «Срочно» — это такой гриф, присваиваемый в соответствии с этим разделом. Это означает лишь то, что сообщение надо рассмотреть незамедлительно. Это не значит, что сама по себе проблема требует срочных мер, что речь идёт о какой-то измене. Нет. Они вносят путаницу! И, кстати, параграф 3033 раздела 50 не распространяется на президента. Не распространяется. Они это выдумывают!



И все должны были сразу понять, что это мистификация, когда перед камерами выступил (глава комитета палаты представителей конгресса США по разведке. — ИноТВ) Адам Шифф. Главный по мистификациям, величайший конспиролог в истории Америки. Он платиновый медалист по теориям заговора! Как только к делу подключился он, вы должны были понять, что это мистификация.



(Конгрессмен США. — ИноТВ) Александрия Окасио-Кортес теперь заговорила об импичменте…



Дата выхода в эфир 23 сентября 2019 года.