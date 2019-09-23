1+1: первый визит Зеленского в США пройдёт на фоне телефонного скандала

Владимир Зеленский отправился в США с трёхдневным визитом. Как передаёт «1+1», украинский президент выступит с обращением к мировым лидерам на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, а также встретится с американским президентом Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский сегодня начинает трёхдневный визит в Соединённые Штаты. Украинский президент примет участие в 74-й Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. В этом году сессия посвящена проблемам климата и, среди прочего, российской агрессии на Украине. Ситуация на оккупированных территориях и в Крыму была внесена на рассмотрение на высшем уровне.
Свою позицию по этому поводу выскажет и Владимир Зеленский. Он выступит с обращением к мировым лидерам во время общих дебатов. А уже через два дня запланирована двусторонняя встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Энергетика, торговля и реформы на Украине — таковы основные темы переговоров двух лидеров.
Однако внимание мировой общественности будет приковано к другой теме: на прошлой неделе разгорелся громкий скандал вокруг телефонной беседы Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По данным американской разведки, президент США требовал от украинского президента расследовать возможную коррупцию главного конкурента Трампа на ближайших выборах Джо Байдена.
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