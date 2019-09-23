1+1: первый визит Зеленского в США пройдёт на фоне телефонного скандала

03:00 Олега Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявлен в розыск как без вести пропавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

03:00 Росстат назвал средний возраст вступления в брак россиянок Среднестатистический возраст российских невест составил от 25 до 34 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

03:00 Самсонова проиграла ван Эйтванк на турнире WTA в Ташкенте Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.

03:00 ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

03:00 Единая лига ВТБ не будет вводить потолок зарплат Международный баскетбольный турнир Единая лига ВТБ не планирует вводить потолок зарплат для игроков.

03:00 Иран завершил процедуру освобождения британского танкера Stena Impero Британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, может быть освобождён.

03:00 WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре.

03:00 В Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы из-за авиаударов По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил. Среди погибших дети и женщины.

03:00 Эксперт не уверен, что отставка Кононова поможет изменить ситуацию в «Спартаке» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение о возможной смене главного тренера команды на фоне неудовлетворительных результатов.

03:00 Шмаров: любой матч «Спартака» — сплошное расстройство Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о ситуации в команде.

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03:00 В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

03:00 В Роскомнадзоре заявили о росте числа выявляемых нарушений в СМИ В Роскомнадзоре заявили, что запуск автоматических систем мониторинга позволил увеличить число выявляемых нарушений в СМИ.

03:00 В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан Американские спецслужбы причастны к доставке боевиков ИГ* в северные районы Афганистана для дестабилизации ситуации на границах СНГ, заявили в ФСБ России.

03:00 Исполком WADA обсудит вопрос РУСАДА на ближайшем заседании Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник, 23 сентября, обсудит в Токио вопрос по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

03:00 В МО Абхазии прокомментировали поручение Путина о модернизации армии Начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа прокомментировал поручение российского президента Владимира Путина о финансировании Россией расходов на модернизацию вооружённых сил республики.

03:00 Врачи рассказали о состоянии получивших ожоги в Турции детей из России Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков рассказал о состоянии детей из Екатеринбурга, получивших ожоги в одном из турецких отелей.

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03:00 СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга СК установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства певца Михаила Круга, а также определил причастных к преступлению. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

03:00 Рухани: США преувеличивают ущерб от атаки на НПЗ Саудовской Аравии Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты преувеличивают ущерб, нанесённый нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки.

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03:00 Овечкин встретился с Руни на матче MLS Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) между «Ди Си Юнайтед» и «Сиэтл Саундерс».

03:00 СК начал проверку из-за гибели людей при пожаре в Саратовской области Следователи начали проверку по факту гибели четырёх человек в результате пожара в частном доме в Аткарском районе Саратовской области.

03:00 Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей Роскомнадзор готов создать на своём сайте список распространителей недостоверной информации. Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в докладе главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России.

03:00 Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

03:00 ЦСКА сыграет два матча баскетбольной Евролиги в Калининграде Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил, что два домашних матча Евролиги пройдут в Калининграде.

03:00 Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.

03:00 В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

03:00 Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Ташкенте, Дьяченко завершила выступления Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.

03:00 В Таджикистане рассказали о подозреваемом в атаке на военных из России Начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали рассказал о подозреваемом в нападении на военных 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар.

03:00 Моуринью: сейчас МЮ выглядит ещё хуже, чем при мне Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью высказал мнение о ситуации в его бывшей команде — английском клубе «Манчестер Юнайтед».

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03:00 Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.

03:00 В Минфине назвали число госслужащих в России В России более 850 тыс. государственных гражданских служащих, при этом на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

03:00 Серена Уильямс: от попкорна мой зад становится больше Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мыслями о влиянии употребления попкорна на её фигуру.

03:00 Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.

03:00 В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT анонсированную Минфином реформу в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет.

03:00 Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Ухане после отказа соперницы Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

03:00 Девять человек погибли в результате ДТП на Украине В Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.

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03:00 В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

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03:00 В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе В МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

03:00 Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 23 сентября, растут.

03:00 В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы В конгресс США внесён законопроект, в котором предлагается создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять «действиям» России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.

03:00 Задержанных по подозрению в связях с ИГ жителей ХМАО арестовали Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить под стражу трёх человек, задержанных по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»*.