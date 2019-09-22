5 Канал: «Это будет удар по Украине» — Порошенко о грозящем ему тюремном сроке

«Ничего у них не выйдет» — так экс-президент Украины Пётр Порошенко в интервью «5 каналу» оценил свои шансы оказаться за решёткой. «Эти мальчики не первые, кто хотел упечь Порошенко», — добавил он. Но если это всё-таки случится, то это будет удар не по Порошенко, а «по государству Украина», заявил политик.
Я ещё раз задам вопрос: если так выйдет, что не в вашу пользу будут судебные решения по всем этим делам, вы готовы сесть в тюрьму?
ПЁТР ПОРОШЕНКО, экс-президент Украины: Во-первых, я ничего не боюсь. Ничего не боюсь. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики — они не первые, кто хотел упечь Порошенко. Вы хорошо помните и третий и четвёртый годы, когда были наезды на канал. И в седьмом, и в восьмом, и в двенадцатом, и в тринадцатом годах — ничего у них не выйдет.
Во-вторых, это будет удар — точно — в первую очередь не по Порошенко, это будет удар по украинской власти и по государству Украина в плане возвращения политических преследований. Если таким будет их выбор, поборемся.
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