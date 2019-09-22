5 Канал: «Это будет удар по Украине» — Порошенко о грозящем ему тюремном сроке

Я ещё раз задам вопрос: если так выйдет, что не в вашу пользу будут судебные решения по всем этим делам, вы готовы сесть в тюрьму?

ПЁТР ПОРОШЕНКО, экс-президент Украины: Во-первых, я ничего не боюсь. Ничего не боюсь. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики — они не первые, кто хотел упечь Порошенко. Вы хорошо помните и третий и четвёртый годы, когда были наезды на канал. И в седьмом, и в восьмом, и в двенадцатом, и в тринадцатом годах — ничего у них не выйдет.

Во-вторых, это будет удар — точно — в первую очередь не по Порошенко, это будет удар по украинской власти и по государству Украина в плане возвращения политических преследований. Если таким будет их выбор, поборемся.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2019 года.