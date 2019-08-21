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УН: суд обязал антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные дела против Климкина и Порошенко

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Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство против Петра Порошенко и Павла Климкина по факту возможных злоупотреблений служебным положением. Как сообщают «Украинские новости», обстоятельства правонарушения не раскрываются, однако сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований пока не были внесены.
УН: суд обязал антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные дела против Климкина и Порошенко
Reuters

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в материалах суда.

В суд поступил иск от гражданина, имя которого не указано, о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершённых Климкиным и бывшим президентом по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».
 
Как отмечает издание, обстоятельства правонарушения не раскрываются, однако сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований пока не были внесены.
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