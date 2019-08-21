УН: суд обязал антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные дела против Климкина и Порошенко

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство против Петра Порошенко и Павла Климкина по факту возможных злоупотреблений служебным положением. Как сообщают «Украинские новости», обстоятельства правонарушения не раскрываются, однако сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований пока не были внесены.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в материалах суда.

В суд поступил иск от гражданина, имя которого не указано, о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершённых Климкиным и бывшим президентом по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».

Как отмечает издание, обстоятельства правонарушения не раскрываются, однако сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований пока не были внесены.