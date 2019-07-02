1+1: Зеленский повторно попросил депутатов отправить Климкина в отставку

Владимир Зеленский повторно обратился к депутатам Верховной рады с просьбой отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Как пишет «1+1», ранее Рада уже проваливала голосование по отставке главы украинского внешнеполитического ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко министра иностранных дел Павла Климкина и назначении главой МИД Вадима Пристайко. Как передаёт «1+1», об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме к парламенту.

Как напоминает украинский телеканал, Напомним, 30 мая Зеленский внёс в Верховную раду представление относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. 6 июня Рада провалила отставку Климкина. Постановление не набрало необходимого количества голосов.

Как отмечает «1+1», в конце июня между Зеленским и Климкиным произошёл конфликт из-за ноты по делу украинских моряков. МИД Украины получило ноту от российского дипломатического ведомства относительно предоставления украинской стороной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков согласно российскому законодательству. В МИД выразили решительный протест и отправили ноту в Россию. Однако президент Владимир Зеленский раскритиковал работу главы МИД Украины Павла Климкина за то, что он не согласовал ответ с ним.