Newsweek: Украина собирается отправить войска в Ирак — на помощь НАТО

Хотя Украина и не входит в состав НАТО, Киев вскоре может отправить военные контингенты в Ирак и Средиземноморье на помощь военному блоку, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, Украина собирается послать туда «специалистов с реальным боевым опытом», что может поспособствовать улучшению ситуации в плане безопасности на Чёрном и Азовском морях.

Хотя Украина не является членом НАТО, эта страна может вскоре отправить военные контингенты в рамках миссий блока в Ираке и на Средиземноморье, пишет Newsweek.



«Мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке. Это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море Sea Guardian», — заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко.



По его словам, эти миссии поспособствуют улучшению ситуации «с точки зрения ситуационной осведомлённости и безопасности в Чёрном и Азовском морях», где украинские силы не так давно вступили в военную конфронтацию с Россией.



Отношения между Москвой и Киевом стали особенно напряжёнными в 2014 году, когда прозападное движение свергло «коррумпированного пророссийского президента Виктора Януковича». Впоследствии Россия «аннексировала»* Крымский полуостров и поддержала «пророссийских сепаратистов» на востоке страны, напоминает журнал.



Текущее противостояние между Россией и Украиной серьёзно осложняет Киеву вступление в НАТО. Западный военный альянс не горит желанием принимать новых членов, которые находятся в состоянии конфликта, так как основополагающий пункт устава блока — это гарантии коллективной безопасности.



Тем не менее в 2017 году украинский парламент законодательно закрепил вступление в НАТО в качестве стратегической цели страны. Кроме того, бывший президент Украины Пётр Порошенко одобрил поправку в конституцию, которая декларирует приверженность Киева курсу на вступление в НАТО и ЕС.



Тем не менее в результате апрельских президентских выборов Порошенко лишился своего поста. До своей победы нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пообещал провести референдум по вопросу о членстве в западном военном блоке. Однако некоторые эксперты отмечают, что он, как и его предшественник, также стремится к тому, чтобы Украина вступила в НАТО.



«В плане внешней политики Зеленский дал понять о серьёзной преемственности целей. Он подтвердил, что Украина стремится к полной интеграции с европейскими и евроатлантическими институтами, выразив желание присоединиться к ЕС и НАТО», — отметил по этому поводу старший научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).