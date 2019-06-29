Newsweek Оригинал

Newsweek: Украина собирается отправить войска в Ирак — на помощь НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хотя Украина и не входит в состав НАТО, Киев вскоре может отправить военные контингенты в Ирак и Средиземноморье на помощь военному блоку, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, Украина собирается послать туда «специалистов с реальным боевым опытом», что может поспособствовать улучшению ситуации в плане безопасности на Чёрном и Азовском морях.
Newsweek: Украина собирается отправить войска в Ирак — на помощь НАТО
Reuters

Хотя Украина не является членом НАТО, эта страна может вскоре отправить военные контингенты в рамках миссий блока в Ираке и на Средиземноморье, пишет Newsweek.

«Мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке. Это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море Sea Guardian», — заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

По его словам, эти миссии поспособствуют улучшению ситуации «с точки зрения ситуационной осведомлённости и безопасности в Чёрном и Азовском морях», где украинские силы не так давно вступили в военную конфронтацию с Россией.

Отношения между Москвой и Киевом стали особенно напряжёнными в 2014 году, когда прозападное движение свергло «коррумпированного пророссийского президента Виктора Януковича». Впоследствии Россия «аннексировала»* Крымский полуостров и поддержала «пророссийских сепаратистов» на востоке страны, напоминает журнал.

Текущее противостояние между Россией и Украиной серьёзно осложняет Киеву вступление в НАТО. Западный военный альянс не горит желанием принимать новых членов, которые находятся в состоянии конфликта, так как основополагающий пункт устава блока — это гарантии коллективной безопасности.

Тем не менее в 2017 году украинский парламент законодательно закрепил вступление в НАТО в качестве стратегической цели страны. Кроме того, бывший президент Украины Пётр Порошенко одобрил поправку в конституцию, которая декларирует приверженность Киева курсу на вступление в НАТО и ЕС.

Тем не менее в результате апрельских президентских выборов Порошенко лишился своего поста. До своей победы нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пообещал провести референдум по вопросу о членстве в западном военном блоке. Однако некоторые эксперты отмечают, что он, как и его предшественник, также стремится к тому, чтобы Украина вступила в НАТО.

«В плане внешней политики Зеленский дал понять о серьёзной преемственности целей. Он подтвердил, что Украина стремится к полной интеграции с европейскими и евроатлантическими институтами, выразив желание присоединиться к ЕС и НАТО», — отметил по этому поводу старший научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
армия Владимир Зеленский Ирак НАТО Петр Порошенко Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров