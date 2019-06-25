La Croix: запреты и эмбарго — любимое «оружие» Москвы против неугодных соседей

Решение о запрете полётов российских авиакомпаний в Грузию не первая запретительная мера России по отношению к соседнему государству, чьей политикой она недовольна, пишет La Croix. По словам издания, Москва активно использует экономические санкции и эмбарго в качестве внешнеполитического оружия, оказывая таким образом давление на зависимых от неё соседей. Тем временем Украина, Молдавия и Грузия отныне постепенно переориентируют свою продукцию на европейский рынок, заставляя Россию терять позиции, замечает газета.

Решение о запрете полётов в Грузию для российских авиакомпаний, принятое менее чем через 24 часа после столкновений протестующих и полицейских возле здания грузинского парламента официально по соображениям безопасности, грозит нанести тяжёлый удар по туристической индустрии Грузии, ежегодно принимающей у себя 1,4 млн российских туристов, пишет La Croix.

Как напоминает издание, угрожать Тбилиси санкциями Москва начала ещё с 1998 года, однако к действиям перешла только в 2006 году. По словам экс-министра по евроатлантической интеграции Торнике Горгадзе, российские санитарные службы тогда объявили грузинские вина опасными для потребителей в качестве наказания за «сближение Тбилиси с Европейским союзом», то есть использовали санкции как «оружие внешней политики». Конец этому эмбарго был положен в 2013 году, после победы на парламентских выборах блока «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили, считавшегося в Москве «конструктивным».

Всегда готовая критиковать американскую и европейскую политику санкций, вводимых против Москвы с 2014 года, Россия под руководством Владимира Путина сама часто использует её в отношении соседних государств, выбирающих направление развития, противоречащее интересам России, замечает газета. Помимо Грузии, с запретом на продажу всей или части своей продукции в России в один прекрасный день сталкивались и Украина, и Молдавия.

В 2006 году в качестве наказания за «проевропейский вираж» Кишинёва доступа на российский рынок лишились молдавские вина, 76% экспорта которых приходилось на Россию, пишет газета. Как отмечается в статье, Белоруссия также с января 2019 года вынуждена будет закупать российскую нефть по более высокой цене за отказ разместить на своей территории российскую военную базу.

«По историческим причинам эти страны в той или иной степени зависимы от своих взаимоотношений с Россией, — поясняет директор центра «Россия/Новые независимые государства» Французского института международных отношений Татьяна Кастуева-Жан. — Россия может оказывать давление на соседей с помощью предвзятых цен на поставку нефти и газа, введения эмбарго на продовольственные товары, а также туризма». По убеждению эксперта, эта стратегия эффективна, поскольку наносит ущерб экономике соседних с Россией государств.

Однако, по убеждению издания, злоупотребляя угрозой эмбарго, Россия отныне теряет позиции в соседних станах, которые прилагают все усилия для поиска выходов на рынки Евросоюза и Китая. Так, Украина после присоединения Крыма к России в 2014 году стала переориентировать своё производство на Европу, так же как Молдавия и Грузия.