БТ: «добро для России оборачивается злом» — Лукашенко возмущён требованиями Россельхознадзора

Президент Александр Лукашенко осудил новые ограничения со стороны Россельхознадзора и подчеркнул, что Россия, которая сама находится под санкциями, напрасно вводит «всё больше санкций» против своих ближайших союзников и «закрывает рынок» для белорусов. Он также заявил, что не позволит «выкручивать руки» и больше не станет заботиться об интересах Москвы, если проходящие через Белоруссию российские нефтепроводы вдруг потребуется перекрыть «на ремонт», передаёт Белтелерадиокомпания.

Президент требует от правительства реагировать на попытки ограничений поставок белорусской продукции на российский рынок. Об этом шла речь сегодня на совещании с руководством Совмина. Встречи с экономическим блоком страны стали традиционными. Такой формат работы позволяет оперативно обсуждать текущие вопросы, которые требуют внимания главы государства. Их рассматривают предметно и по существу.

В этот раз, предваряя обсуждение вопросов повестки совещания, Александр Лукашенко начал с темы, которая касается торговли с Россией. Некоторые действия партнёров и союзников, по мнению белорусского лидера, сравнимы с санкциями.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: в последнее время — ну, может быть, средства массовой информации врут, может быть, специалисты докладывают мне кривую информацию? Но я каждый день слышу и читаю информацию о том, что наш основной торговый партнёр — ну, они любят это, называть себя «партнёром» — всё больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников: то одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились, то ли у них подозрения есть, что мы что-то уже тут поставляем «не оттуда». И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок.

Я приведу пример, как поступили мы полтора года назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, по-моему, которые идут через Беларусь, именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так! Мы понимали, что это нанесёт ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть.

Этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня. Поэтому я попрошу вице-премьера: Игорь Ляшенко, значит, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, — ставьте и ремонтируйте! Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки.

Но я к тому, что правительство якобы этого «не видит». Ну ладно, сегодня вице-премьер работает без году неделя, он ещё не успел разобраться — но есть же и премьер, и первый вице-премьер, да и вы должны это видеть! Мы должны принимать соответствующие меры! Ну что мы всё время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую… Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе.

В последнее время Россельхознадзор практикует введение ограничений то на одну, то на другую продукцию из Белоруссии. Зачастую это касается мясных и молочных товаров. В последний раз не понравилась российскому ведомству плодоовощная продукция — яблоки и груши. Президент отметил, что хотел бы на совещании услышать точку зрения правительства по этому вопросу. Все подробности в нашем следующем выпуске.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2019 года.