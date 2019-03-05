Лукашенко: Белоруссия готова к союзу с Россией, но на равных условиях

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией. Однако, как передаёт БЕЛТА, Лукашенко добавил, что основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий.

Белоруссия сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий. Как передаёт БЕЛТА, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«Белоруссия сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных, других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Белоруссии незыблемым», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать.

«Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных, других проблем практически не существует», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент также напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо ещё раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — сказал Александр Лукашенко.