Лукашенко: Белоруссия готова к союзу с Россией, но на равных условиях

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ЛБ: Украина пропустит Евровидение — слишком много политики в нацотборе Левый берег
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Путин потребовал не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%
Банки не должны устанавливать ипотечную ставку более 6% для семей с двумя и более детьми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.
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При строительстве железной дороги на Кубани нашли редкую золотую монету
При строительстве железной дороги в Краснодарском крае нашли редкую золотую монету, сообщает портал «Юга.ру».
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Против сообщившего о бомбе в самолёте в Кемерове мужчины возбуждено дело
В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира рейса в Кемерово — Москва, сообщившего о наличии у него взрывного устройства.
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Большой велопарад пройдёт 26 мая в Петербурге
Большой велопарад состоится 26 мая в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
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В Москве начались лекции о правильном уходе за домашними животными
В Москве начали проводить лекции о правильном уходе за домашними животными, сообщает Nation News.
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Шорт-трекист Ивлиев завоевал бронзу на дистанции 500 метров на Универсиаде-2019
Россиянин Константин Ивлиев занял третье место в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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СМИ: Для банков создадут единый стандарт по продаже услуг населению
Для банков создают единый стандарт по продаже услуг населению, сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента Национальной финансовой ассоциации Василия Заблоцкого.
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В Ханты-Мансийске назвали лауреатов фестиваля «Дух огня»
В Ханты-Мансийске назвали лауреатов фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», сообщает kp.ru.
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В Тюменской области вынесли приговор директору школы, где погиб ребёнок
Викуловский районный суд вынес приговор в отношении директора средней школы №2 Светланы Вальтеровой. В сентябре 2017 года на территории учебного заведения погиб ребёнок. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на суд.
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Нападающий «Динамо» Тарасов оценил предстоящий пятый матч с «Йокеритом»
Нападающий «Динамо» Даниил Тарасов в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий пятый матч с «Йокеритом» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Курганской области завели дело по факту недозволенных методов воспитателя в отношении ребёнка
В Курганской области уволили воспитателя детского сада из-за применения недозволенных методов в отношении ребёнка. Против женщины также завели уголовное дело, передаёт URA.RU.
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Эксперт прокомментировал планы изъять из продажи препарат «Эриспирус»
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Росздравнадзора изъять из продажи лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
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В Москве появятся сады ландшафтных дизайнеров из девяти стран
В Москве появятся сады, сделанные ландшафтными дизайнерами из девяти стран, передаёт m24.
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Сотруднику МИД России отказали во въезде в Чехию
Сотруднику МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде на территорию страны. Российское посольство сделало представление заместителю главы чешского МИД.
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Эксперт оценил слова Медведева об условиях сохранения транзита газа через Украину
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова премьер-министра России Дмитрия Медведева об условиях сохранения газового транзита через Украину.
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В Кремле заинтересованы в расчётах в нацвалютах с Минском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в осуществлении расчётов в национальных валютах с государствами-партнёрами.
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Ефременкова стала второй в шорт-треке на дистанции 500 м на Универсиаде
Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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В России начались продажи нового седана Toyota Corolla
В России начались продажи нового поколения Toyota Corolla, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
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Прокуратура отчиталась о проверке психоневрологического интерната в Свердловской области
Тавдинская городская прокуратура проверила местный психоневрологический интернат после обращения одного из пациентов. Оказалось, что учреждение взимало завышенную плату за услуги. Об этом сообщает URA.RU.
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Audi представила в Женеве концептуальный электрический кроссовер Q4 e-tron
Компания Audi представила концептуальный электрический кроссовер Q4 e-tron в рамках Женевского автосалона, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
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Гройсман пообещал принудительно лечить у министров зависимость от соцсетей
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал назначить министрам принудительный курс лечения зависимости от социальных сетей.
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Президент Финляндии возглавит делегацию страны на Международном арктическом форуме
Президент Финляндии Саули Ниинистё возглавит делегацию страны на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге.
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ЮНЕСКО применит беспилотники для восстановления памятников Алеппо
ЮНЕСКО планирует использовать беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта в новом проекте по восстановлению памятников Алеппо. Об этом сообщила ТАСС глава международной организации Одре Азуле.
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Вяльбе и Легков вошли в состав жюри конкурса «Заправляем в спорте»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Александр Легков вошли в состав жюри конкурса «Заправляем в спорте — 2019», призванного поддержать юных спортсменов, выступающих в олимпийских дисциплинах.
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Госдума одобрила во втором чтении проект о праве жаловаться в МФЦ на качество товаров
Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту, позволяющему подавать жалобы на некачественные услуги и товары через многофункциональные центры (МФЦ) или сайт госуслуг.
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Обвиняемый в убийстве журналиста в Нижнем Новгороде признал вину
Дмитрий Панкратов, обвиняемый в убийстве журналиста гостелерадиокомпании «Нижний Новгород» Дениса Суворова, признал свою вину, передаёт РИА Новости.
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Эксперт прокомментировал заявление Медведева о транзите газа через Украину
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева об условиях сохранения газового транзита через Украину.
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Кремль возьмёт на контроль проблему косаток в Приморье
Контрольное управление администрации президента России возьмёт вопрос об освобождении косаток в Приморье на особый контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Москалькова призвала комиссара ООН по правам человека помочь Вышинскому
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой помочь руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
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В Совфеде оценили планы Трампа лишить Турцию и Индию торговых льгот
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT намерение американского лидера Дональда Трампа лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
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СМИ: «Ювентус» намерен приобрести футболиста «Реала» Асенсио
Туринский футбольный клуб «Ювентус» хочет пополнить состав полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио.
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В Москве ограничат продажу алкоголя с 8 по 10 марта
В преддверии выходных — с 8 по 10 марта — столичные власти ограничат продажу спиртного и напитков в стеклянной таре.
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В Госдуме прокомментировали визит замгоссекретаря США на Украину
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT визит на Украину заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла, который будет находиться в Киеве с 5 по 7 марта и проведёт ряд встреч с украинскими официальными лицами.
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Вяткина завоевала золото в пасьюте в спортивном ориентировании на Универсиаде
Россиянка Марина Вяткина одержала победу в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 6 марта
Специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в среду, 6 марта.
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Лукашенко заявил о нежелании России интеграции с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит попытки на российском медийном поле сделать «фейковые новости» с помощью его высказываний, вырванных из контекста, в ходе недавней встречи с общественностью и представителями СМИ.
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Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над Канадой на Универсиаде
Российские кёрлингисты переиграли Канаду в матче кругового турнира на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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Госдума во втором чтении одобрила проект закона о запрете хостелов в жилых домах
Государственная дума во вторник, 5 марта, во втором чтении одобрила законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Горланов выиграл пасьют в спортивном ориентировании на Универсиаде-2019
Россиянин Сергей Горланов завоевал золотую медаль в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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Футболист «Зенита» Азмун признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ
Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МИД России назвал возможную цель доклада ОЗХО по Думе
Целью доклада ОЗХО по инциденту в сирийской Думе могло быть оправдание ударов стран Запада по Сирии, заявило Министерство иностранных дел России.
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Лукашенко рассказал о не растаявшем в отношениях с ЕС льде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, по его мнению, лёд в отношениях Минска с Европейским союзом к настоящему времени не растаял.
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Агент Бэйла заявил, что фанаты «Реала» должны целовать ноги его клиенту
Агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт считает, что болельщики команды не имеют права критиковать игру его клиента.
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Шойгу сообщил о разработке новых военных спутников-разведчиков
Россия ведёт работу над созданием современных военных космических аппаратов, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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МИД Китая призвал восстановить действие ДРСМД
Китай выступает против выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию и США к конструктивному диалогу для восстановления действия соглашения. Об этом сообщили в МИД КНР.
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Ещё один эстонский лыжник признался в употреблении допинга
Эстонский лыжник Алго Кярп после раскрытия австрийской и немецкой полицией международной допинговой сети признался, что несколько лет применял запрещённые препараты.
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Пакистан продлил срок запрета полётов в своём воздушном пространстве
Воздушное пространство Пакистана останется закрытым до среды, 6 марта, за некоторыми исключениями. Об этом сообщается на сайте Управления гражданской авиации страны (CAA).
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Сноубордист Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде
Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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Сноубордистка Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде
Российская сноубордистка Милена Быкова завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
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Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.