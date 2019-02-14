Белсат: Путин и Лукашенко обсудили будущее стран на лыжах

Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в третий раз за два месяца, однако, по словам корреспондента «Белсат», это вовсе не говорит о том, что у них хорошие отношения. Хотя Путин и называет Белоруссию стратегическим партнёром, однако при этом страны не могут договориться о формате сближения и о сути своего партнёрства, отмечает журналист.

В этот день не высказал сочувствия семьям погибших (детей и преподавателей, погибших в школе в Столбцах. — ИноТВ) руководитель страны. У него было более важное занятие — катание на лыжах в Сочи. А ещё был обед и разговоры про «чарку и шкварку». Глава Белоруссии проведёт в гостях у российского коллеги в общей сложности три дня. Путин пообещал, что программа будет очень насыщенной. О том, как на лыжах глава Белоруссии определяет судьбу нашей страны, расскажет Дмитрий Мицкевич.



ДМИРИЙ МИЦКЕВИЧ, корреспондент «Белсат»: Пока Михаил Мясникович пытается проложить мосты на Западе – в Польше, глава государства взялся за самое сложное сейчас направление – восточное. Александр Лукашенко наносит уже третий визит в Россию за последние два месяца. Правда, такие частые наезды свидетельствуют вовсе не об улучшении отношений с восточным соседом.



Однако сегодня во время переговоров с Лукашенко Владимир Путин назвал Белоруссию стратегическим партнёром России, а также отметил развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям. Риторика не слишком совпадает с действительностью. Это понятно даже из реакции СМИ: в Белоруссии чуть ли не большинство главных новостей посвящены двусторонним переговорам, тогда как для российских СМИ эта тема хорошо если третьего порядка.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политолог: Вот эта рабочая группа, которая была создана по результатам предновогодних визитов Лукашенко в Кремль, так и не заработала, потому что не ясна повестка дня, не понятна тема, не понятно, о чём говорить.



Россия предлагает изменить формат и суть двусторонних отношений. Но Белоруссию эти предложения никак не удовлетворяют — как интеграционные, так и направленные на отдаление стран друг от друга.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нам нельзя уподобиться россиянам. Они сами не понимают, чего они хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать — согласен, то же сказал в прошлый раз. Но на лучших традициях, условиях. И возьмём всё лучшее.



Такие высказывания выглядят, как мягкий способ отказать россиянам в их предложениях о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Так, и в первый день переговоров глава Белоруссии ограничился общими фразами о нерушимости белорусско-российского партнёрства.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ: Тактика белорусской стороны такая: мы готовы начать переговоры, но, говорил Лукашенко, а почему вы считаете, что это должен быть российский рубль? А другой момент: эмиссионный центр должен быть создан на равноправных основах.



Возможно, Россию удовлетворят уступки иного, не экономического или политического характера. Так, пророссийские активисты в Белоруссии уже несколько лет продвигают тезис о необходимости создания так называемого единого гуманитарного пространства, единого подхода в образовании, культурной и информационной политике. Конечно, целиком прокремлёвского. Из скромных сообщений известно, что повестка первого дня визита касалась гуманитарных вопросов.



АЛЁНА АНИСИМ, депутат палаты представителей: Я вообще не понимаю, как можно сдавать что-то своё в обмен на что-то хоть и материальное, имеется в виду экономическое. Сегодня ты продашь, а завтра тебе будет нечего продавать, и тебе вообще самому придётся идти в наёмные работники.



Возможно, эти разговоры закончатся так же, как и предновогодние визиты Лукшенко в Москву: общими заявлениями без конкретных действий. Для властей Белоруссии это означает подвешенное состояние в финансовом плане — не лучший сценарий в предвыборные годы, которые сам глава Белоруссии называл экзаменом для властей.



Дмитрий Мицкевич, Белсат.



Дата выхода в эфир 13 февраля 2019 года.