DELFI: национальной безопасности Литвы угрожает не только Москва, но и Минск

Как отмечается в отчёте Департамента государственной безопасности Литвы, угрозу для национальной безопасности страны в настоящее время представляют не только Россия и Китай, но и соседняя Белоруссия. Литовские спецслужбы рассматривают Минск в качестве важнейшего союзника Москвы, в то время как его отношения с Вильнюсом продолжают ухудшаться, сообщает DEFLI.

К числу «угроз национальной безопасности» Литвы в опубликованном недавно совместном отчёте Департамента государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны (военная разведка) были отнесены не только Россия и Китай, но и соседняя Белоруссия, передаёт DEFLI. Как утверждают литовские спецслужбы, Минск тесно сотрудничает с Москвой во всех сферах — военной, экономической и политической, в то время как разведки двух стран «работают в тесном взаимодействии и вербуют прибывающих в Россию или Белоруссию граждан страна Запада» , в том числе и литовцев.

В отчёте также подчёркивается, что российская разведка «использует» своих белорусских коллег. А Белоруссия рассматривается как «зависимое буферное государство», инструмент влияния и важнейший союзник России, сообщается в статье. По мнению военной разведки, Москва считает Белоруссию «плацдармом для боевых действий» в случае конфликта с НАТО и странами Запада, а также пограничной страной, посредством которой она может распространять своё влияние в регионе. Как предупреждают литовские аналитики, Россия под руководством Путина «стремится поставить процессы в Белоруссии под всё больший контроль», чтобы она тоже действовала «в интересах Кремля». Белоруссия чётко названа в докладе государством, которое «не может проводить полностью независимую политику», сообщает DEFLI.

Литовские спецслужбы также подчёркивают, что интеграция с Россией в военной сфере «снижает возможности Белоруссии в обеспечении собственной безопасности», гарантий которой Минск «не видит без участия Москвы». При этом главной угрозой для себя Белоруссия продолжает считать НАТО, поясняется в статье.

Отдельно в отчёте затронут вопрос строительства АЭС в Белоруссии. Он охарактеризован как «не отвечающий стандартам ядерной безопасности, коммерчески необоснованный, поддерживаемый российскими деньгами и технологиями» опасный проект, цель которого — «усилить позиции России в регионе», пишет DEFLI.

В то же время эксперты не видят в отчёте литовских служб безопасности больших изменений по сравнению с предыдущим годом, отмечается в статье. По их словам, оценка угроз и выводы аналогичного прошлогоднего доклада в отношении Белоруссии «оказались верными». Кроме того, предстоящие в Литве выборы президента привлекают повышенное внимание таких соседей, как Россия и Белоруссия. В то время как отношения между Минском и Вильнюсом находятся в «неудовлетворительном состоянии» с тенденцией к дальнейшему ухудшению, предупреждают опрошенные DEFLI аналитики.

В свою очередь, белорусская сторона охарактеризовала оценки литовских спецслужб как «беспочвенные» и «чересчур эмоциональные», подчеркнув, что они не подкрепляются конкретными доказанными фактами. «Литовским партнёрам важно понять и усвоить абсолютный императив внешней политики нашей страны: угроза соседям никогда не будет исходить с территории Беларуси. Призываем политиков в Литве умерить воинственный пыл и «взять на вооружение» более миролюбивый тон. Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти», — цитирует DEFLI официальное заявление белорусского Министерства иностранных дел.