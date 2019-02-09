Welt: европейских дипломатов предупредили о том, что Брюссель заполнен шпионами из России и Китая

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) предупредила о том, что в Брюсселе действует множество российских и китайских шпионов, пишет Die Welt. Большинство из них работают в посольствах и торгпредствах своих стран, часто под видом атташе. Также отмечается, что в европейской столице активны марокканские и американские агенты.

Отдел безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных об опасности шпионажа со стороны агентов российских и китайских спецслужб, информирует Die Welt. Согласно данным отдела, сейчас в Брюсселе находятся «около 250 китайских и 200 российских шпионов».

Европейским дипломатам рекомендовали не посещать определённые заведения в Европейском квартале: в их числе один популярный стейкхаус и кафе, находящееся в шаговой доступности от главного здания Еврокомиссии и от офиса ЕСВС.

Ссылаясь на данные ЕСВС, издание пишет, что раньше в европейской столице были наиболее широко представлены российские шпионы (конкретные цифры ЕСВС не указывала). По тем же данным, сотрудники российских и китайских спецслужб в основном работают в посольствах и торгпредствах своих стран. Помимо них в Брюсселе также особенно активны марокканские и американские агенты.

Как пишет Die Welt, тот факт, что посольские атташе, сопровождающие дипломатов в ходе официальных приёмов, зачастую являются агентами под прикрытием, считается в Брюсселе «всем известным секретом».

Издание приводит в пример одну нашумевшую шпионскую историю 15-летней давности. Тогда в штаб-квартире Европейского совета в ходе заседания глав правительств было обнаружено небольшое прослушивающее устройство, спрятанное в кабинке переводчиков. Его можно было приводить в действие на расстоянии. Подозрения пали на США и Израиль, однако доказательств найдено не было.

Между тем, отмечает Die Welt, Китай все интенсивнее расширяет свою шпионскую активность в Европе. Несколько дней назад литовские новостные службы в рамках своего годового отчёта отметили, что «вместе с увеличивающимися экономическими и политическими амбициями Китая в Литве и прочих странах НАТО и ЕС, действия китайских спецслужб становятся всё более агрессивными». Согласно отчёту, китайские агенты пытались вербовать литовских граждан для шпионской деятельности, а также влиять на позицию Литвы по поводу независимости Тибета и Тайваня.