Berlingske: Россию не остановить наказанием её агентов влияния

Правительство Дании собирается ужесточить законодательство в области шпионажа в пользу иностранных государств, сообщает Berlingske. Однако, как отмечает датское издание, законопроект о преследовании иностранных агентов влияния ровным счётом ни на что не повлияет, и России он точно не указ.

Правительство Дании намерено ужесточить законодательство в области шпионажа, облегчив преследование граждан страны, выступающих агентами влияния в сотрудничестве с иностранным спецслужбами. Как пишет Berlingske, датская служба внешней разведки считает, что данные планы никакого впечатления на Россию не произведут, а Министерство юстиции Дании предсказывает: косвенное влияние продолжится.

«Ожидается, что угроза Дании из-за российских кампаний влияния возрастёт», — отмечает датская служба военной разведки в ежегодном отчёте.

Именно из-за этой постоянно растущей угрозы правительство намерено ужесточить законодательство, однако, как считает автор статьи, ожидающиеся перемены не изменят масштабы российского вмешательства и никак не повлияют на оценку ситуации со стороны датской разведки.

«Будь на кону совместное ужесточение законодательства на уровне ЕС, оно бы могло хоть как-нибудь сказаться. Да и то не факт. Разве что удастся вывести из конкретной кампании отдельно взятого игрока. Утверждать же, что уголовное дело в Дании как-то скажется на общем уровне и охвате этой угрозы, невозможно», — говорит глава датской военной разведки Ларс Финнсен, отмечая, что в таком случае иностранными агентами влияния будет заниматься служба внутренней разведки и безопасности.

Однако в ведомстве говорят, что перспективы судебного преследования никак не скажутся ни на планах, ни на способности России воплотить в жизнь кампании влияния, которые уже намечены.

«Наши датские законы о преследовании иностранных агентов влияния ровным счётом ни на что не повлияют. России они точно не указ», — объясняет глава аналитического отдела службы внешней разведки Петер Даль Труэльсен. Он также убеждён, что новые законы никак не повлияют на «работодателей» агентов иностранного влияния.





«Этим законопроектом правительство хотело бы уточнить, что оказание помощи или предоставление возможностей иностранной разведке действовать на территории Дании является уголовным преступлением. У наших властей должна быть незыблемая правовая основа для защиты датской демократии. Это и призван обеспечить законопроект», — заявил министр юстиции Сёрен Папе Поульсен.

Ранее данный законопроект подвергался критике за то, что он приведет к преследованию критических мнений и станет трамплином к ограничению свободы слова. Однако в текущей редакции закона появилось уточнение: речь идёт сугубо о «реальном» сотрудничестве с иностранной разведкой.

«Под действие закона подпадает только незаконная деятельность в качестве иностранного агента. Таким образом, благонадёжные сотрудники и волонтеры в российских организациях и компаниях — то есть те, кого в Советском Союзе называли «полезными идиотами» — караться не будут», — пишет издание.

Как заключает автор статьи, во время холодной войны уже высказывались предложения ужесточить «шпионские» законы, чтобы покарать агентов иностранного влияния. Однако тогда они натолкнулись на сопротивление по политической и правовой линии, и рисковать свободой слова не решились.

«Оглядываясь на историю и особенно на критику, которую ранее вызвал этот законопроект, я далеко не уверен, что ужесточение законодательства — хорошая идея. Лично у меня есть немало вопросов: мы должны хорошо себе представлять, как он будет применяться», — прокомментировал ситуацию представитель Датской народной партии Петер Кофод.