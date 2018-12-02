N-TV: Польша и Дания договорились о постройке газопровода из Норвегии, чтобы снизить зависимость от России

Норвегия протянет через датские воды новый газопровод, который будет снабжать Польшу, пишет N-TV. Таким образом, Варшава рассчитывает решить проблему энергетической зависимости от России. Газопровод должен быть запущен в 2022 году, информирует издание.

По дну Балтийского моря, помимо «Северного потока-2», будет протянут ещё один газопровод, по которому газ будет поставляться из Норвегии в Польшу, сообщает N-TV. Дания уже дала согласие на постройку. Таким образом, Варшава хочет снизить свою зависимость от поставок российского газа.

По плану, газопровод пройдёт через датские воды, и будет запущен в 2022 году, когда истечёт контракт Польши с «Газпромом». Премьер страны Матеуш Морвавецкий назвал соглашение с Данией «огромным шагом на пути к безопасности и независимости польского энергетического сектора».

Общая стоимость проекта пока не называется. Длина газопровода будет составлять 900 км, мощность — 10 миллиардов кубометров газа в год.

Издание напоминает, что независимость от российских газовых поставок является для Польши давней темой. Варшава регулярно критиковала постройку идущего через Балтийское море в Германию газопровода «Северный поток-2», который должен заработать в 2019 году.

Представители польской правящей партии «Право и справедливость» обвинили ФРГ в эгоизме и предупредили о том, что Европа становится всё более зависимой от России.