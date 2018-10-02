Gazeta Prawna: не надо мешать России топить кредиты на «Северный поток — 2» в Балтийском море

Россия строит газопровод «Северный поток — 2», используя из-за санкций Запада и жёстких финансовых ограничений «дорогие кредиты», поэтому можно ей даже не мешать, пишет Gazeta Prawna. Польше и Европе в целом достаточно будет лишь вынудить Москву «продавать газ так дёшево, чтобы всё это мероприятие оказалось нерентабельным», уверен автор.

Как недавно сообщали немецкие СМИ, президент России Владимир Путин «заверил канцлера Ангелу Меркель» , что Россия при необходимости будет готова финансировать проект «Северный поток — 2» из собственных средств. Тем временем активный протест против строительства второй ветки российского газопровода по дну Балтийского моря остаётся «одной из ключевых тем в польской внешней политике», поскольку Варшава, как любой серьёзный покупатель, стремится сохранить «альтернативные каналы снабжения», пишет Gazeta Prawna. Однако следует задуматься о том, у кого в действительности возникнет больше проблем в этой «битве» за «Северный поток — 2»: у Польши, занимающейся диверсификацией источников поставок, или у России, которой «становится все сложнее заработать на газе» , отмечает автор.

Например, если сравнить ситуацию на рынке пшеницы, где Россия сейчас является крупнейшим мировым экспортёром, то объём экспорта за последнее время вырос в количественном выражении на 36%, но общая стоимость снизилась на 1,8% — а это означает, что хотя Россия продаёт всё больше, однако российские производители зарабатывают на экспорте всё меньше, подчёркивается в статье. Кроме того, государство «доплачивает» производителям за экспорт, выделяя дотации на транспортные перевозки и строя дополнительные хранилища. «В итоге мы наблюдаем явление, которое экономисты называют неэффективным инвестированием», — пишет Gazeta Prawna.

Аналогичный принцип работает и на газовом рынке, поясняет автор. Если проанализировать путь, который прошёл российский «Газпром» за 25 лет своего существования, то выводы окажутся «далеко не оптимистическими», подчёркивается в статье: «Хотя за последние 18 лет экспорт углеводородов позволил России заработать астрономическую сумму в $3,5 трлн, зависимость российской экономики от продажи нефти и газа не снизилась, а лишь увеличилась. В 2000 году доля углеводородов в экспорте составляла 52%, а в 2017 — уже 55%. Федеральный бюджет все сильнее зависит от этого сектора: в 2002 году доля нефтегазовых доходов составляла в нем 25%, а сейчас — уже 40%».

Разумеется, важны не сами проценты как таковые, а объём финансовых поступлений, отмечает автор. «Во время углеводородного бума Россия располагала огромными деньгами. Однако, вопреки обещаниям политиков, альтернативных источников пополнения бюджета в эпоху процветания она не нашла — и не подготовилась к сложным временам, когда снизятся цены или спрос на российское сырье. Структура экономики осталась прежней. Россия поставила всё на одну, газовую карту», — сообщает Gazeta Prawna.

Долгосрочные планы «Газпрома» предусматривают, что объём поставок на европейский рынок будет стабильно и ощутимо расти: аналитики концерна предсказывают, что добыча в Европе снизится, а спрос вырастет, и в итоге европейцы будут покупать не 300 млрд кубометров газа, как сейчас, а порядка 450, говорится в статье. На этих расчётах основаны и планы российского гиганта, который собирается к 2027 году начать добычу на восьми новых месторождениях — три из них расположены в Восточной Сибири, откуда газ должен пойти в Азию, остальное сырье предназначено для Европы. Однако практика показывает, что наличие газопровода ещё не гарантирует его использования на полную мощность, подчёркивает автор. В частности, загрузка существующего газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» до 2016 года не превышала 40%, в дальнейшем «данные засекретили», пишет Gazeta Prawna.

Не лучше обстояли дела и с первой веткой газопровода «Северный поток», отмечается в статье: если в 2012 году его мощности использовались на 67%, то в 2011 — уже на 57%, в последующие годы — на 35%, а в 2015 — лишь на 29%. Достигнуть 100% загрузки удалось лишь с 2016 года, когда Россия постепенно смогла преодолеть последствия экономического кризиса, сообщает Gazeta Prawna. Похожая ситуация складывается и с газовым договором между Китаем и Россией, уверен автор: «Фактически его не существует — но россияне, несмотря на это, прокладывают газопровод «Сила Сибири». Они строят, вкладывают деньги, но перспектив на доходы не видно». Консорциум, занимающийся строительством объекта, будет освобождён от уплаты налогов на 20 лет, а «Газпром» — на 15 лет. При этом, как недавно сообщил заместитель министра энергетики Владимир Милов, российские компании добывающего сектора задолжали Китаю уже $70 млрд, а условия контрактов чаще всего держатся в секрете, подчёркивается в статье: «Удастся ли России заработать на поставках в Поднебесную — большой вопрос, ведь в Китае, как отмечает Милов, обнаружили огромные запасы собственного сланцевого газа».

Другая проблема заключается в том, что «Газпром», по мнению автора, «сложно назвать компанией с эффективным управлением». Если в 1999 году российский концерн добывал 546 млрд кубометров газа в год, то спустя 18 лет эта цифра уменьшилась до 472 млрд кубометров, в то время как штат сотрудников компании за это время разросся с 298 тысяч до 467 тысяч человек, пишет Gazeta Prawna. Американские и европейские санкции в некотором смысле «помогли россиянам», заблокировав доступ к современным технологиям, позволяющим вести разведку в самых сложных местах (Арктика, шельф Чёрного моря, труднодоступные участки на Дальнем Севере), и тем самым «умерив российские инвестиционные аппетиты», говорится в статье. По мнению западных аналитиков, санкции «заставили российский энергетический сектор отказаться от сумасбродных дорогостоящих инвестиций и сосредоточить усилия на ключевых областях».

В то же время представители российских оппозиционных кругов предупреждают, что многие проекты «Газпрома» в реальности «не имеют ничего общего с целесообразностью» и являются лишь способом «нажиться на строительстве газопроводов, газокомпрессорных станций и всей сопутствующей инфраструктуры», сообщается в статье. В частности, одна только наземная (российская) часть «Северного потока — 2» за последние три года подорожала на 25%, а стоимость строительства газопровода «Турецкий поток», как выяснилось в этом году, окажется на $1 млрд больше, чем планировалось. «На бумаге всё, с точки зрения россиян, выглядит отлично: затраты на доставку 1000 кубометров российского газа в Германию составляют около 400 евро, а на сжижение и транспортировку того же количества американского сырья — 500. Разница ощутимая, однако, в ближайшие годы этот разрыв может уменьшиться», — отмечает Gazeta Prawna.

Кроме того, развитие европейского газового рынка вполне может пойти совсем не в том направлении, на которое рассчитывает «Газпром», предупреждает автор: «Важным фактором может оказаться хотя бы значительное увеличение доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе главного покупателя и важнейшего партнёра России — Германии. Такая цель зафиксирована в коалиционном договоре немецких партий, которые заявляют о стремлении довести её долю в энергетике с 33% до 66% к 2030 году». Если так и произойдёт в действительности, то «Газпрому» будет сложно претворить в жизнь свою стратегию, говорится в статье: «Тогда вместо увеличения объёма спроса можно будет ожидать максимум стагнации этого показателя».

Стоит также учитывать влияние на рынке Катара, который недавно сообщил о намерении нарастить экспорт своего газа с 77 до 100 млрд кубометров, одновременно увеличить объём экспорта на европейский рынок собираются и американские производители, отмечает автор. Кроме того, продолжается разведка перспективных месторождений у берегов Кипра, а также планируется прокладка трубопровода из Алжира в Италию и из Марокко в Испанию. «В целом рынок СПГ постепенно, но неуклонно становится мировым, и этот тренд в долгосрочной перспективе остановить не удастся. Если Россия хочет утопить одолженные деньги в Балтийском море (а вторую ветку газопровода она строит, беря дорогие кредиты), не будем ей мешать. Задача Польши и Европы — вынудить её продавать газ так дёшево, чтобы все это мероприятие оказалось нерентабельным», — заключает Gazeta Prawna.