Süddeutsche Zeitung: «защитный манёвр» Москвы только приблизит конец «Северного потока — 2»

В качестве ответного шага на давление Вашингтона Владимир Путин провёл «примечательный защитный манёвр». Как утверждает Süddeutsche Zeitung, во время последнего визита в Берлин глава Кремля якобы дал понять руководству ФРГ, что Москва готова полностью взять на себя финансирование «Северного потока — 2», если США введут санкции против немецких компаний. Всё, однако, не так просто, поскольку в этом случае Еврокомиссия попросту прикроет проект «на вполне законных основаниях», предупреждает издание.

Вашингтон «всеми силами» пытается оказать политическое давление на Москву. При этом «целится» президент США Дональд Трамп в российский энергетический бизнес и прежде всего в газопровод «Северный поток — 2», пишет Süddeutsche Zeitung.



В свою очередь, Российская Федерация «чувствует это давление и реагирует», отмечает немецкая газета.



Как стало известно Süddeutsche Zeitung, в качестве ответного шага глава Кремля Владимир Путин провёл «примечательный защитный манёвр». Уже 18 августа, во время визита в замок Мезеберг, он якобы довёл до сведения правительства Германии, что в случае санкций США против участвующих в проекте газопровода немецких и других западноевропейских компаний Россия полностью возьмёт на себя финансирование «Северного потока — 2».



Речь идёт о миллиардных инвестициях, которые «Москва, похоже, считает приемлемыми для сохранения жизненно важной для Российской Федерации газовой сделки», уточняет автор статьи Штефан Корнелиус.



На данный момент, продолжает журналист Süddeutsche Zeitung, с уверенностью можно сказать одно: ни один из западноевропейских концернов «не может себе позволить попасть под американские санкции из-за этой сделки».



«Им придётся выйти из проекта газопровода, чтобы не подвергать опасности свой прибыльный бизнес в Соединённых Штатах», — поясняет Корнелиус.



А тем временем, Берлин, по словам автора статьи, столкнулся с ещё одной проблемой.



«Отказываться от проведения газовых сделок с Россией, которым уже не один десяток лет, правительство Германии, разумеется, не хочет. Они (сделки. — ИноТВ) как-никак пережили даже годы холодной войны. Если же российский газ потечёт по профинансированному Россией трубопроводу, то Еврокомиссия признает это нечестной конкуренцией и просто остановит сделку, поскольку правила конкурентной борьбы не допускают ситуаций, когда добыча и транспортировка контролируется одной стороной», — подчёркивает журналист Süddeutsche Zeitung.