Экс-глава МИД ФРГ: немецкий бизнес сам решит, закупать ли газ у России

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» никоим образом не противоречит европейскому праву, заявил в интервью Der Spiegel бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. «И пока Москва придерживается европейских правил, немецкой экономике решать, у кого ей закупать газ», — констатировал экс-глава МИД ФРГ.
Еврокомиссия не запрещает строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку этот проект никоим образом не противоречит европейскому праву, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
«Я не сторонник тех, кто извращает право ради того, чтобы наказать Россию. И пока Москва придерживается европейских правил, немецкой экономике решать, у кого ей закупать газ», — констатировал экс-глава МИД ФРГ.
Кроме того, бывший министр иностранных дел Германии категорически не согласился с утверждением журналиста Der Spiegel о том, что «политически неумно» всегда руководствоваться критериями законности.
«Вам стоит ещё раз подумать над тем, что вы сказали. Если мы будем руководствоваться «умом», а не правом, то мы окажемся в шаге от произвола. Условия договоров необходимо выполнять. Мы обвиняем Владимира Путина, что в законы вносятся изменения, когда это политически целесообразно. Мы не имеем права так себя вести», — подчеркнул Зигмар Габриэль.
В ходе интервью бывший немецкий дипломат также объяснил, почему на посту главы МИД ФРГ он — без согласования с канцлером Ангелой Меркель — предлагал ослабить санкции против России в обмен на размещение миротворческой миссии ООН на Восточной Украине.
«Тогда я чётко заявлял, что это моё личное мнение и что оно не соответствует официальной позиции правительства. Но я готов поспорить, что именно это и случится. Если Россия согласится отвести тяжёлое вооружение и разместить «голубые каски», то логическим следствием станет отмена санкций», — выразил уверенность Зигмар Габриэль.
В свою очередь, журналист Der Spiegel напомнил экс-главе немецкого внешнеполитического ведомства, что условием для отмены западных санкций против Москвы является восстановление территориальной целостности Украины.
«Мы должны к этому и дальше стремиться, но тот, кто хочет всё и стразу, проиграет», — парировал бывший министр иностранных дел Германии.
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