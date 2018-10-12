WiWo: немецкий политик призвала прекратить «глупые» нападки на «Северный поток — 2»

Строительство ещё одной трубопроводной линии — это правильное решение, выступила в защиту «Северного потока — 2» премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. По её словам, разговоры о том, что из-за этого проекта Германия попадёт в полную зависимость от России, — это «глупость». Политик предлагает Берлину и Москве вернуться к тесному партнёрству.
«Северный поток — 2» — это важный проект для Германии, пишет на страницах Wirtschaftswoche премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. «Чтобы обеспечить надёжность, в которой нуждается наша промышленная страна, нам нужен такой энергоноситель, как газ. Поэтому я считаю, что строительство ещё одной трубопроводной линии — это правильное решение», — добавила она.
Политик также осудила тех, кто критикует «Северный поток — 2». По её словам, некоторые люди «играют нечестно», утверждая, что из-за газопровода Германия попадёт в полную зависимость от России. Это «глупость», подчеркнула Швезиг: «Обе стороны заинтересованы в бесперебойных поставках газа. А Германия продолжит получать большую часть необходимых для страны энергоресурсов из других источников и регионов».
Премьер-министр выступает за «критический диалог» с Россией: «Я ни в коем случае не хочу ничего приукрашивать или скрывать: отношения Германии и России стали сложными. И всё же я убеждена в том, что возращение к тесному партнёрству в общих интересах Германии и России».
В связи с этим она также выступила за ослабление антироссийских санкций. Она рассчитывает, что обе стороны будут двигаться навстречу друг к другу в решении этого вопроса: «Естественно, в том числе и особенно Россия. Но меня удивляют защитные рефлексы, которые регулярно возникают при требованиях постепенного ослабления санкций. Ведь штрафные меры — это же не самоцель. Их ослабление должно остаться нашей целью при условии, что на Украине будет постепенно устанавливаться мир».
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