GW: с одобрения Австрии «Газпром» ускоряет строительство «Северного потока-2»

До конца года «Газпром» намеревается проложить газопровод «Северный поток-2» в территориальных водах Германии протяжённостью более 30 км. Для работы уже привлечен второй корабль, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что кроме заинтересованной в проекте Германии, возражений не высказывает также Австрия, которая в этом году председательствует в ЕС.

Теперь уже два специальных корабля прокладывают газопровод «Северный поток-2» в территориальных водах Германии, — объявил ответственный за проект «Газпром», пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Авторы проекта намерены завершить все работы по строительству газопровода до конца текущего года. Речь идет об укладке двух ниток газопровода, длиной более 30 км. В понедельник информационное агентство dpa написало, что с сентября было проложено уже 20 км первого отрезка «Северного потока-2» в немецких территориальных водах. В понедельник должна была также начаться установка специальных устройств на терминалах нового трубопровода из России, расположенном в местности Любмин на берегу Балтийского моря.

Протяжённость всего балтийского трубопровода «Северный поток-2» от берегов России до побережья Германии составит около 1200 км.

Европейская комиссия много раз повторяла, что проект «Северный поток-2» не отвечает целям энергетического союза и увеличит зависимость Европы от газа из России вопреки союзной стратегии энергетической безопасности. Она также указывала на то, что строительство нового газопровода из России не имеет экономического обоснования, потому что уже существующие экспортные газопроводы из России работают наполовину, отмечает журналист.

Но по мнению Берлина это обоснованная инвестиция и экономического характера. В понедельник это подчеркнула и пресс-секретарь немецкого правительства Мартина Фитц.

«Канцлер много раз указывала на то, что Германия имеет диверсифицированные источники поставок энергии, и мы намерены это развивать. Потребность Германии в газе в ближайшие годы должна расти и поэтому правительство считает проект «Северный поток-2» обоснованным», — сказала она.

Она не объясняет, почему этих дополнительных поставок газа из России Германия не могла осуществить при посредничестве транзитных газопроводов Украины. Пресс-секретарь немецкого правительства добавила только, что надо позаботиться о сохранении транзита через Украину.

В апреле канцлер Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко поставила в зависимость строительство проекта «Северный поток-2» от решения по будущему транзиту газа через Украину. Но по этому вопросу не было ничего определено, а «Газпром» уже начал строительство балтийской трубы.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге о строительстве «Северный поток-2» с президентом России Владимиром Путиным говорил канцлер Австрии Себастьян Курц. На пресс-конференции Курц подчеркивал, что он представляет не только правительство Австрии, но и весь Европейский союз, потому что в настоящее время президентство в ЕС принадлежит именно Австрии. И сразу после этих слов Курц выразил поддержку проекту «Северный поток-2», несмотря на то, что этой инвестиции сопротивляются государства Центральной Европы, у Европейской комисси имеются к ней возражения.

«Европейские государства, которые вовлечены в этот проект одобряют его, позитивно оценивают и сообща поддерживают», — подчеркнул канцлер Австрии.

Ни словом он не обмолвился о возражениях государств Центральной Европы, которым «Северный поток-2» угрожает десятилетиями зависимости от газа из России. Он только добавил, что имеются определенные юридические вопросы, которые требуют выяснения.

Председательствующая в ЕС Австрия блокирует работу над поправками к газовой директиве, которая должна подчинить эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» антимонопольным законам Евросоюза в энергетике. Этот законопроект годом ранее представила Европейская комиссия. Весной проект был принят Европейским парламентом, но до сих пор не утвержден правительствами государств ЕС, что тормозит дальнейшие работы над изменением законов. Передача проекта на оценку правительствам зависит от председательствующего в ЕС государства, то есть в настоящее время от Австрии, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.