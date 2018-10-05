Polityka: Польша зашла в тупик в своём политическом курсе в отношении России

Раз Польша строит из себя знатока России и восточного направления в целом, то почему она не в состоянии создать для себя лучших отношений с Москвой, задаётся вопросом журналист Марек Островский. В издании Polityka он подчёркивает, что Запад, в отличие от Польши, вовсю разговаривает с Россией и не ждёт пока она изменится, ведь на это мало что указывает.

«Польша по отношению к России приняла следующий вариант: ноль контактов до тех пор, пока россияне не изменят агрессивную позицию. Но проблема состоит в том, что вскоре с этим нашим подходом мы можем остаться одни», — пишет в издании Polityka польский журналист Марек Островский.

«У Польши нет сегодня никакой идеи в отношении России», — считает Анджей Олеховский, бывший глава МИД и добавляет, что для поляков скорее было бы лучше, если бы Россия просто исчезла. Даже отец премьер-министра Польши Корнель Моравецкий заметил, что в первом официальном выступлении сына о России не было ни слова. «Во многих сферах имеется схожесть действий польских властей с интересами России, а позиция Варшавы и её союзников в ЕС расходятся: в нашей восточной политике царит хаос», — говорит Катажина Пелчинска-Наленч, бывший посол Польши в России.

За последние недели прошла серия важных встреч с Владимиром Путиным. Совещалась с ним Ангела Меркель. Дональд Трамп в интервью для Reuters напоминал, что у него была с Путиным «прекрасная встреча» в Хельсинки . Эммануэль Макрон на совещании со своими послами заметил, что имеется необходимость «серьезных переговоров (...) со всеми европейскими партнерами, в том числе с Россией». Эта новость явно более значимая, нежели танец главы МИД Австрии с Путиным на её собственной свадьбе.

«Тем временем в России не видно шансов на смену курса. Захват Крыма кажется необратимым, не выясненное убийство главы Донецкой республики ДНР сулит обострение подхода к Украине», — предупреждает автор.

А в глазах россиян их страна благодаря Путину встает с колен на международной арене. Согласно опросу Pew Research, трое из четырех россиян считают, что их страна играет сегодня более важную роль в мире, чем 10 лет тому назад. Конечно, коррумпирование элит беспокоит более половины из них, но 81% выражает доверие внешней политике Путина. «Экономические санкции Запада? За четыре года мы уже успели привыкнуть», — кажется, так говорят россияне. Да, увеличение ВВП России не впечатляет, но инфляция самая низкая за много лет, подчёркивает журналист.

«Значит, на что рассчитывать? Ждать до тех пор, пока провидение склонит Россию, возможно, после Путина, к изменению агрессивной доктрины? Мир однако не ждёт», — бьет тревогу Островский.

Трамп пренебрегает союзами, и он непредсказуем. Москва объявила три новые встречи Трампа с Путиным еще этом году. Турция — важный столп НАТО, кажется, сегодня находится ближе к Москве, чем к Вашингтону. В то же время министр иностранных дел Китая назвал отношения с Москвой «наилучшими в истории». Это без сомнения поворотный момент. «Стоит сохранять гибкость, потому что фундаменты нашего прежнего мышления сейчас ставятся по сомнение. Мы не можем исключать каких-либо вариантов по чисто идеологическим причинам», — говорит Павел Щвебода, вице-глава Европейского центра политической стратегии в Европейской комиссии.

Нас раздражают визиты западных глав в Москву, особенно июльское праздненство по случаю ЧМ-2018. Но ведь Запад издавна ведет против России двойную политику: одновременное устрашение и диалог. Крым этого не изменил. На Западе говорят: «Россия поставила под сомнение международный порядок в Европе, и нам нельзя это принимать; политику продления санкций продолжаем, несмотря на слабые результаты. Второй путь — это не только обычная поддержка каналов связи с Россией, но также экономические соглашения».



Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович также говорит о двойной политике. Диалог однако он ставит в зависимость от смены позиции России. Здесь собственно видна разница в подходах между Варшавой и её союзниками, которые разговаривают с Россией, а не ждут, когда она изменится, пишет Олеховский.

Поляки подают себя в качестве знатоков востока, подчеркивают свою осведомленность и контакты на территории бывшего СССР. Однако это смешно звучит по отношению к потенциалу и сети контактов, которыми в этом регионе располагают сегодня хотя бы французские или немецкие исследовательские центры, отмечает журналист.

«Если вы являетесь такими знатоками Востока, то почему не создаете для себя лучших отношений с Россией», — спрашивает западный дипломат в Варшаве.

Возможно в этом направлении идет правящая партия. Моравецкий-старший многократно к этому призывал. Он утверждал, что Россия не ведёт агрессивной политики, а Крым она взяла без борьбы, что польские элиты настраивают поляков против россиян.

«Значит кто порвал отношения? Выглядит так, что шлагбаум поставили россияне», — отмечает автор и добавляет, что в конце июля посол России в Польше Сергей Андреев утверждал, что его страна никогда не хотела ухудшения отношений с Польшей. Он говорит, что все решения, которые к этому привели: заморозка политического диалога, санкции Запада, которые Польша энергично поддерживала и продолжает поддерживать, ограничения культурного обмена — идут с польской стороны. Это наглая пропаганда, которая умышленно замалчивает то, что является причиной, а что — результатом. Сегодня главная претензия россиян — это вопрос памятников. Посол утверждает, что ни одна из польских парламентарных партий не заинтересована в нормализации отношений, раз все поддержали снос памятников советским солдатам-освободителям.

Польше на Востоке конечно труднее, чем её союзникам, у которых не было войны с Россией, ни таких эмоциональных переплетений, подчёркивает Островский. В свою очередь глава МИД Чапутович убеждает, что польской точкой отсчёта в вопросе безопасности остаётся российско-украинский конфликт. «А если так, то почему правительство не пытается улучшить отношения с Украиной? К тому же, правительство наоборот стремится к их ухудшению: подогревает антиукраинские настроения в стране», — замечает автор.

Москва никогда в политическом плане не оставит так называемой близкой заграницы, то есть республик бывшего СССР. Никто там не может иметь более сильных позиций, чем она, а уже во всяком случае Москва не хочет допустить, чтобы давние государства-сателлиты связывались с Западом.

«У Польши еще нет инструментов, чтобы влиять на развитие ситуации в России, но мы ищем контактов со средами, которые думают демократическими категориячми. Таких людей, особенно в молодом поколении немало», — говорит Эрнест Вытишкевич, директор Центра польско-российского центра диалога и согласия. Он считает, что рано или поздно Россия должна измениться. Значит стоит создавать контакты, даже если перед этими средами путь к власти далёк. Для Польши это долговременная инвестиция. Но в настоящее время единственная, которая обещает пользу.