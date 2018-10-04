Аппельбаум: заявления Трампа показывают, насколько он далёк от реальности

По мнению американской журналистки Энн Аппельбаум, Дональд Трамп, как и всё его окружение в Белом доме, не является реалистом и далёк от простого народа. Именно поэтому своим выступлением в ООН, полным абсурдных заявлений и нелепых сочетаний, президент США выставил себя на посмешище.

«В речи Трампа не только его помпезность и нарциссизм были унылы и смешны. Таково было его мировозрение, наивное и бессвязное, полностью противоречащие его вере в «принципиальный реализм», — так в издании Gazeta Wyborcza оценила выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблеи американская журналистка Энн Аппельбаум.



«Смешные сочетания, абсурдные контрасты — именно в этом состоит сущность юмора. Иногда люди смеются нервно, когда кто-то скажет что-то одновременно правдивое и неприемлемое. Смеются также иногда и до упада, когда кто-то скажет одновременно нечто лживое и преувеличенное», — продолжает автор.

«В течение неполных двух лет моя администрация достигла большего, чем практически любая другая в истории нашей страны», — говорил Трамп. И нет, те, кто хохотал в ответ, смеялись не «вместе с президентом», отмечает Аппельбаум и добавляет, что в выступлении Трампа можно найти примеры ещё более черного юмора.

Президент и его окружение, советники и авторы выступлений — многократно и трогательно восхваляли ошибочное определение понятия суверенности. «Соединенные Штаты не будут вам говорить, ни как вы должны жить, работать, ни во что вы должны верить», — напоминает Аппельбаум высказывание Трампа.

«Если это предложение что-либо значит, то из него следует, что Америку не интересует, ни как правят в других странах, ни как относятся там к своим гражданам. Диктатура или демократия — для нас все равно. Только вот администрация Трампа не является нейтральной», — отмечает журналистка.

Далее президент осудил правительство Венесуэлы. Он пришел к выводу, что все народы мира должны противостоять социализму. Подверг критике также лидеров Ирана, которые присвоили себе миллиарды долларов государственных средств, ограбив иранский народ. Он также критиковал немецкую газовую сделку с Россией, отмечает автор статьи.

«Я не становлюсь здесь в защиту Венесуэлы, Ирана или Германии, но если их суверенитет неприкосновенен, то президент США не должен интересоваться социализмом Венесуэлы, коррупцией Ирана или энергетической политикой Германии», — подчёркивает Аппельбаум.

Президент нападал и на ошибочное определение понятия глобализма, а также глобальных правительств. «В США мы выступаем за доктрину патриотизма», — сказал он, давая понять, что не верит в то, что можно сочетать любовь к собственной стране с международным сотрудничеством.

Трамп критиковал и международные организации, в частности ВТО. Он однозначно говорил о негативном влиянии международной торговли, а также об ужасном вреде, какой она приносит американцам: «Соединенные Штаты никто больше не будет эксплуатировать».

При этом президент США сделал несколько предложений по международному сотрудничеству. В частности, он хочет ввести санкции против Венесуэлы и Ирана. Он хочет сотрудничества с государствами Ближнего Востока в борьбе с терроризмом. Он хочет сотрудничества с другими странами, чтобы наладить эффективный контроль над заграничными инвестициями в США в плане угроз национальной безопасности. При этом он хочет развивать и экспорт: «США готовы к экспорту своих обширных и недорогих запасов нефти, чистого угля, а также природного газа».

«Но что должно остановить другие страны от заявления, что и их никто не будет эксплуатировать? Ни пошлинами, ни торговыми барьерами США?», — задаётся вопросом Аппельбаум. «А если все согласятся с тем, что что «глобализм» и «глобальные правительства» — это устаревшие идеологии, то зачем кто-либо должен чувствовать себя обязанным к сотрудничеству в областях, которыми интересуется США?», — добавляет автор.

Трамп и его приверженцы оказались, честно говоря, в неблагоприятной ситуации, считает Аппельбаум: для решения практически любой проблемы, которая для них важна, необходимо международное сотрудничество, подчёркивает она.

Нельзя остановить терроризм без организованного сотрудничества Европы и Ближнего Востока. Принятие на работу работников часто зависит от экспорта американских товаров или импорта заграничных деталей. Режим санкций, введённых по отношению к кому-либо только Соединенными Штатами, лишён смысла. Какая-либо форма международного сотрудничества необходима даже для сохранения контроля над эмиграцией, хотя бы для того, что это чужие страны выдают паспорта, необходимые для пересечения границ других государств.

Но дело, по мнению Аппельбаум вовсе не в том, что международные организации устаревают, как и торговые системы, которые не могут жить вечно. А в том, что «президенты США непрестанно пересматривают степень участия Америки в мировых делах». Трамп же пошёл намного дальше со своим разделом на чёрное и белое — на «патриотические» и «глобалистские» стратегии, пользуясь раздутым языком идеологии, который не имеет ничего общего с реальным выборам живых людей.

Настоящий «реализм» учитывал бы то — и в горе и в радости — мир тесно взаимосвязан. До такой степени, что Россия может манипулировать дебатами в США, а решения, принимаемые в Китае, могут повлиять на фермеров в штате Айова.

«Но сегодня в Белом доме нет реалистов. Там правит элитный коллектив идеологических антиглобалистов, отделенных от реального мира, в котором живут обычные люди, стремящиеся к дипломатии, переговорам и торговле. И если над этим задуматься, то это просто смешно», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум.