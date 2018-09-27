Rzeczpospolita: авантюра с Фортом Трамп поставит Польшу под прицел России

Если предложение главы Польши Анджея Дуды создать у себя в стране военную базу Форт Трамп Вашингтон решит воплотить в реальность, то ответ российской стороны не заставит себя долго ждать, пишет Rzeczpospolita. В ответ на это враждебное действие Москва будет вынуждена разместить ракеты в Белоруссии, откуда их радиус действия будет шире, чем из Калининградской области.

«Что сделает Россия, если появится американская база в Польше? На кону стоит размещение ракет в Белоруссии», — пишет Rzeczpospolita.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил в среду, что появление постоянной американской базы в Польше будет угрожать безопасности России. Он также предупредил, что если такое решение в Белом доме действительно будет принято, то Москва будет вынуждена прибегнуть к дополнительным военно-техническим средствам. Он также отметил, что постоянное присутствие американцев в Польше разрушит подписанное в 1997 году в Париже соглашение России с НАТО, где говорится о неразмещении дополнительных значимых военных сил. Россия в свою очередь тогда подписала декларацию о том, что будет соблюдать эти принципы в европейской части страны, рассказывает издание.

Российские правительственные СМИ не пишут, однако, что возможное размещение Форта Трамп в Польше проходило бы исключительно в рамках двустороннего соглашения Варшавы и Вашингтона, подчёркивает журналист. Размещение базы под таким названием предложил на прошлой неделе польский президент Анджей Дуда во время своего визита в США, напоминает Rzeczpospolita. Издание рассказывает, что фотография стоящего президента Польши и сидящего главы США появилась во всех самых важных информационных программах на правительственных телеканалах, ей часто сопутствовали саркастические комментарии российских пропагандистов, но в Кремле к этой встрече отнеслись более чем серьёзно.

«Предложение президента Польши является вражеским по отношению к России. Это вызов, на который следует ответить. В первую очередь российская армия будет размышлять над тем, как нейтрализовать такой объект, всех находящихся там солдат и всё оснащение. Такая база появилась бы под прицелом ракетных систем «Искандер», я не исключаю также удара тактическими ядерными снарядами. Я говорю об исключительно чрезвычайной ситуации, если бы начались какие-то военные действия против России», — говорит польскому изданию полковник Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», тесно связанный с Министерством обороны России.

«Российская армия не готовится к агрессии в отношении Польши. Если у Польши на самом деле хорошая разведка, то у Варшавы не должны быть сомнений о намерениях России», — уверяет он.

«Не нужно разведки, чтобы заметить, что почти все проводимые российской армией учения имели нападающий характер», — в свою очередь отмечает польское издание. Недавно закончились учения «Восток-2018» с участием 300 тыс. солдат. Но не на востоке Россия разместила свои самые важные силы. На западной границе Москва разместила более крупные и оснащённые силы. Россия совместно с Белоруссией демонстрирует их потенциал каждые два года в рамках манёвров «Запад».

В Белоруссии пока нет постоянных военных российских баз. Там размещён 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка», а также радиолокационная станция 70М6 «Волга», занимающаяся, помимо прочего, обнаружением баллистических ракет. Постоянного присутствия российских войск в Белоруссии глава белорусского МИД Владимир Макей не исключил. «Всё будет зависеть от шагов наших соседей», — заявил он.

Российские СМИ сообщали, что постоянное присутствие российских войск обсуждалось во время встречи Путина и Лукашенко в Сочи на прошлой неделе. В этой встрече должны были участвовать представители российского Министерства обороны. Белорусские аналитики считают, что отсутствие согласия может означать для Минска потерю финансовой поддержки и доступа к дешёвому российскому сырью, отмечает издание.

«Если американская база появится в Польше, у Минска не будет выбора. Российские части, включая танки и артиллерию, встанут на границе с Польшей», — заявил Rzeczpospolita Александр Алесин, известный белорусский военный аналитик. «Появятся также «Искандеры», которые с территории Белоруссии будут иметь большую дальность, чем из Калининграда», — считает он.