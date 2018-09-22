Rzeczpospolita: Польша уговорила Трампа защитить её восточные границы

Возможно, именно Дональд Трамп станет тем президентом США, который разместит постоянные военные базы США в Польше в нарушение договора Россия — НАТО, считает польский журналист Енджей Белецкий. В статье Rzeczpospolita он пишет, что Трамп многократно доказывал, что любит нарушать границы допустимого.
«Польский президент пошёл ва-банк, чтобы убедить Дональда Трампа в необходимости постоянных баз в нашей стране. Но результат этой стратегии так и не известен», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.
И на самом деле в своих заявлениях американский президент зашёл дальше всех своих предшественников, которых тогдашние польские власти пытались склонить к похожему проекту, продолжает он.
«В Варшаве не без оснований посчитали, что если какой-то президент США решится бросить вызов Кремлю и вопреки соглашению Россия — НАТО от 1998 года разместить на постоянной основе американские войска на территории нашей страны, то это будет именно Дональд Трамп», — подчёркивает автор. В конце концов он уже многократно показывал, что умеет переходить границы, которые, казалось, невозможно преодолеть: подрыв Североамериканского соглашения о свободной торговле, перенос американского посольства в Иерусалим или выход из договора с Ираном.
Похоже, именно поэтому Дуда задействовал все средства, чтобы убедить американского лидера пойти на такой смелый шаг в отношении баз в Польше. «Нам известны только те, которые были показаны публично: обещание заплатить миллиарды за присутствие солдат из США, подписание двухсторонней декларации в положении стоя рядом с сидящим президентом (Трампом. — ИноТВ) и предложение назвать потенциальную базу Форт Трамп», — перечисляет журналист. Это всё для того, чтобы доказать, что Польша в отличие от Германии или Франции не переживает из-за слухов о возможном импичменте Трампа и делает ставку на его президентский срок, объясняет Белецкий.
Однако решения по вопросу постоянного присутствия американцев в Польше будут приняты не раньше весны, и для них потребуется согласие Пентагона. А тут пока не наблюдается такого энтузиазма, а скорее чувствуется настороженность, считает автор. Вполне возможно, что вопрос с базами будет решаться так же, как и вопрос с визами, отмены которых поляки ждут уже долгие годы.
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