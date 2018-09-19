Rzeczpospolita: Дуда мечтает об американской базе в Польше под названием Форт Трамп

Во время визита в Вашингтон Анджей Дуда высказался за создание постоянной военной базы США в Польше. Польский президент даже придумал ей название — Форт Трамп. Об этом пишет издание Rzeczpоspolita.

Анджей Дуда заявил Дональду Трампу: Польша хочет, чтобы Соединённые Штаты создали в их стране постоянную военную базу. В шуточной форме он отметил, что она могла бы называться Форт Трамп, пишет Rzeczpоspolita.



Перед вылетом в Вашингтон польская делегация подчёркивала, что тема создания в Польше постоянной американской военной базы будет затронута во время разговора Анджея Дуды с Дональдом Трампом.



После встречи польский президент сказал, что его радует постоянное присутствие войск США в Польше, но уговаривал Дональда Трампа, чтобы американских солдат в Польше стало больше.

«Я надеюсь, что господин президент примет решение о направлении в Польшу очередных американских частей вместе с оснащением», — заявил Анджей Дуда.

Говоря о постоянной американской базе в Польше, президент утверждал, что её появление было бы как в интересах Польши, так и в интересах США. Он добавил на пресс-конференции, что эта база могла бы называться Форт Трамп, резюмирует Rzeczpоspolita.

Комментарии читателей на сайте rp.pl:

Ani Beseder: Анджей подлизывается как никто другой. Трамп это не Рейган — нельзя себя выставлять на посмешище. Это за конгрессом, а не за Трампом последнее слово, следовательно давайте подождём выборов в ноябре — скорее всего демократы наберут большинство и ничего не выйдет из этой базы.

Karoina von Ossen: Форт Трамп??!! А сколько господин Дуда нелегально провез туда вазелина?