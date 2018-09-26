Wyborcza: Трамп похвалил Польшу — в отличие от Германии, она отдаляется от России

Если Германия не откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2», то станет ещё больше зависеть от России, заявил Дональд Трамп с трибуны ООН. Как подчёркивает Gazeta Wyborcza, американский президент в то же время похвалил Польшу, отметив, что она-то как раз движется в правильном направлении, стремясь снизить свою зависимость от российской энергии, сообщает Gazeta Wyborcza.

Выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп неожиданно выступил с критикой в адрес Германии за поддержку балтийского газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, пишет Gazeta Wyborcza.

«Германия станет полностью зависимой от энергоносителей из России, если немедленно не изменит свой курс», — сказал президент США, не произнося при этом название проекта газопровода. А после этого похвалил Польшу, которая хочет снизить свою зависимость от российской энергии.

«Попадать в зависимость от единственного заграничного поставщика энергоносителей — это значит делать свою страну восприимчивой к угрозам вымогательства и запугивания. Поэтому мы приветствуем такие страны, как Польша, которые строят газопровод Baltic Pipe, чтобы заинтересованные государства не были зависимы от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — отметил президент США.

ТАСС в свою очередь написал, что на эту часть выступления Трампа делегация правительства Германии отреагировала усмешками.

Критикуя участие Германии в «Северном потоке — 2» в ООН, президент США возвёл участие «Газпрома» в проекте в ранг международных проблем и сделал это уже не в первый раз, напоминает Wyborcza.

«Германия полностью контролируется Россией. После построения газопровода более 70 процентов поставок газа в Германию будут осуществляться из России. Правильно ли это? — задался вопросом Трамп на конференции ещё перед саммитом НАТО. — Германия является заложником России. Она лишились своих угольных шахт, лишилась атомных электростанций и получает большое количество нефти, а также газа из России».

Дональд Трамп критиковал Германию за форсирование проекта «Северный поток — 2» также во время очередных дней саммита НАТО. После саммита в разговоре с канцлером Ангелой Меркель президент, однако, констатировал, что участие в этом проекте «Газпрома» является личным делом Германии.