Do Rzeczy: экс-глава МИД Польши за возрождение приграничных связей с Россией и добрососедства

Возврат к малому приграничному сотрудничеству между Россией и Польшей, возврат к нормальным добрососедским отношениям между двумя этими государствами — это просто необходимо, заявил экс-министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина. Дипломат обвинил правящую партию в отсутствии поддержки польского бизнеса и туризма, сообщает портал Do Rzeczy.
Экс-министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина в польском городе Эльблонг заявил, что если Гражданская коалиция придёт к власти, то она восстановит малое приграничное сотрудничество с Россией, сообщает портал Do Rzeczy. Дипломат обратил внимание на то, что после прихода к власти партия «Право и справедливость» его заблокировала.
«Что им мешало, что предприниматели, бизнес, туристы могли нормально функционировать, что они зарабатывали — граница была открыта, было легче общаться, — что зарабатывали польские магазины, польские автосервисы», — отметил он.
Схетина заверил, что если его оппозиционная группа придёт к власти, то она изменит положение дел.
«Я хочу ясно сказать. Если представитель нашей коалиции, Гражданской коалиции, войдёт в МИД, то мы восстановим малое приграничное сотрудничество, вернёмся к нормальным добрососедским отношениям между Польшей и Россией. Это просто необходимо», — подчеркнул польский политик.
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