Niezależna: НАТО попытается охладить агрессивные устремления Москвы

В Варшаве прошла трёхдневная встреча Военного комитета НАТО, где было принято решение о создании новой структуры командования, пишет niezależna.pl. Как отмечает издание, такое решение продиктовано агрессивной политикой Кремля и стремлением показать, что альянс полон решимости ответить на любой вызов или угрозу, откуда бы она ни исходила.

Усиление боевой готовности, а также новая структура командования были главными темами трехдневной встречи Военного комитета НАТО, заседание которого впервые прошло в Варшаве, сообщает niezależna.pl.

В новой структуре командования Североатлантического альянса должны будут появиться два комитета логистического командования — в Соединенных Штатах и в Германии. Изменения также касаются приведения НАТО в состояние боеготовности в случае возникновения угрозы — цель стратегии 4х30 состоит в том, чтобы больше войск альянса, нежели до сих пор находилось в боевой готовности. В течение двух лет в распоряжении НАТО должно появиться по 30 механизированных батальонов, воздушных эскадрилий, а также боевых кораблей, которые будут готовы к началу действий не позднее чем спустя 30 дней. Однако это не будут вновь сформированные части. Страны-члены должны указать те подразделения, которые повысят свою боевую готовность и войдут в состав этих сил, объясняет niezależna.pl.

«У альянса нет такой роскоши, чтобы выбирать себе угрозу для его безопасности, с которой он померяется силами. Мы должны быть готовы и способны к тому, чтобы решительно действовать по всем направляем», — сказал глава Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич.

«Стратегическое значение имеет усиление нашей способности к ответу», — добавил он и также объяснил, что альянс должен быть способным к реагированию на угрозы на всех направлениях, во все времена, в том числе к оборонительным операциям в большом масштабе.

Еще неизвестно, выделит ли Польша своих солдат для инициативы 4х30. Глава польского генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак проинформировал о том, что никакие конкретные декларации не были ещё приняты и по этому вопросу ведутся переговоры.

Главной причиной изменений в НАТО является агрессивная политика Кремля, поясняет портал. «После того как Россия напала на Украину и продолжает в её восточной части подогревать конфликт, а также после аннексии Крыма альянс принял решение о создании сил быстрого реагирования. НАТО укрепило также свой восточный фланг», — добавляет портал. Однако этого всего еще мало для того, чтобы остудить державные проекты Москвы, которая продолжает провокационные действия в отношений стран Центрально-восточной Европы.

НАТО важно сегодня, когда оно в очередной раз адаптируется к новым вызовам под влиянием агрессивной политики России, а также широкого спектра угроз с южного направления, подчеркнул министр обороны Польши Мариуш Блащак.