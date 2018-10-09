За «Северный поток — 2» Украина намерена потребовать с России $12 млрд

21:34 В Рязани загорелась академия ФСИН В здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Рязани произошёл пожар.

21:25 Гутерреш поблагодарил Хейли за работу на посту постпреда США при ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Никки Хейли, которая ранее подала в отставку с поста постпреда США при ООН, сообщает Associated Press.

21:20 СМИ: РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

21:13 Медведева заявила, что не говорила Тутберидзе, что Загитову нужно было придержать на год в юниорах Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе о том, что она после завоевания серебра на Олимпиаде-2018 якобы просила придержать Алину Загитову ещё на год в юниорах.

21:12 СМИ опубликовали первое фото Руби Роуз в образе Бэтвумен В сети появилось первое фото австралийской модели Руби Роуз в образе супергероини Бэтвумен.

21:11 Северо-Западный экономический форум пройдёт 10—11 декабря в Петербурге Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».

21:02 Эксперт прокомментировал возможность появления электронных паспортов в России Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что в правительстве России обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.

20:58 В Госдуме ответили на обвинение в адрес России во взрывах на складах Украины Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что во взрывах на складах под Черниговом присутствует российский след.

20:57 Макгрегору запретили тренироваться после поражения от Нурмагомедова Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на один месяц отстранила ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора от проведения боёв после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

20:51 В Великобритании назвали сроки достижения соглашения с ЕС Британский министр по делам брексита Доминик Рааб не исключил, что Лондон сможет достичь соглашения по условиям выхода страны из состава Европейского союза осенью 2018 года.

20:50 Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис возглавил клуб из Узбекистана Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назначен главным тренером узбекского клуба «Навбахор».

20:47 Эксперт прокомментировал обвинение России во взрывах на складах Украины Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который увидел «российский след» во взрывах на военных складах под Черниговом.

20:44 Канье Уэст пообедает с Трампом Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский рэпер Канье Уэст пообедает с главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

20:38 Путин раскрыл секрет своей работоспособности Президент России Владимир Путин в ходе встречи с аграриями в Ставропольском крае рассказал, откуда берёт силы для работы.

20:31 Сборная Украины по футболу почтила память жертв трагедии в Генуе накануне матча с Италией Игроки и тренерский штаб сборной Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко почтили память жертв обрушения автомобильного моста в Генуе накануне контрольного матча с национальной командой Италии.

20:26 Движение поездов на станции в Приамурье после обрушения моста частично восстановлено Движение поездов на железнодорожной станции Свободный в Приамурье, где обрушился путепровод, частично восстановлено.

20:20 Эксперт оценил увеличение турпотока в Крым в 2018 году Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.

20:10 Отец Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Макгрегором Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что принял решение не наказывать сына за драку, которая произошла после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

20:03 Миронов призвал наказать Кокорина и Мамаева «без оглядки на их известность» Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на своей странице во «ВКонтакте» призвал наказать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

20:03 В МИД России назвали успешными переговоры с коллегами из Китая и КНДР Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов назвал «весьма успешными» трёхсторонние консультации России, Китая и КНДР.

20:02 МОК официально признал Международную федерацию сумо На 133-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходящей в аргентинском Буэнос-Айресе, было принято решении о признании Международной федерации сумо (ISF).

19:55 СПЧ запросил у ФСИН информацию о драке в колонии в Омской области Совет при президенте России по правам человека запросил у Федеральной службы исполнения наказаний информацию о массовой драке, которая произошла в исправительной колонии в Омской области. Об этом рассказал глава СПЧ Михаил Федотов.

19:52 Россиянка Енина завоевала серебро юношеской Олимпиады в стрельбе из пистолета Россиянка Яна Енина заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.

19:43 Семьям погибших и пострадавших в результате ДТП в Орле будет оказана финансовая помощь Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил выплатить семьям погибших, а также пострадавшим в результате ДТП с участием троллейбуса в регионе денежные средства.

19:43 Адвокат Пака намерен добиваться максимально возможного наказания для Мамаева и Кокорина Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, избитого футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, заявил RT, что будет добиваться самого строгого наказания для дебоширов в соответствии с законом.

19:41 Суд оставил под стражей пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии Ярославский областной суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста пяти фигурантам дела о пытках в колонии.

19:34 Обвиняемого в избиении блогера в парке Горького освободили в зале суда Замоскворецкий суд Москвы признал Корнея Макарова виновным в смерти петербургского блогера Станислава Думкина в столичном парке Горького и освободил его из-под стражи за отбытием наказания.

19:32 Жена экс-главы Интерпола рассказала о поступивших ей угрозах Грейс Мэн, супруга экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя, задержанного властями Китая, заявила, что находится «в большой опасности».

19:29 Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2019 года в Баку перенесён из-за финала ЛЕ Исполком Европейского гимнастического союза (UEG) перенёс даты чемпионата Европы по художественной гимнастике 2019 года в Баку из-за проведения в городе финального матча футбольной Лиги Европы.

19:24 Зорькин не исключил внесения «точечных изменений» в Конституцию России Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».

19:23 Алаев заявил, что РФС поддержит клубы в вопросе расторжения контрактов с Кокориным и Мамаевым Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация поддержит «Зенит» и «Краснодар» в вопросе расторжения контрактов с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

19:21 Директор ФСБ рассказал о предотвращённых терактах на Северном Кавказе в 2018 году Директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) в Махачкале рассказал о предотвращённых в 2018 году терактах на Северном Кавказе.

19:15 Эксперт прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии.

19:13 В Кирове управляющие компании обязали ежедневно отчитываться о вывозе мусора В Кирове обязали управляющие компании в ежедневном режиме отчитываться о вывозе мусора, а также отвечать на жалобы населения в соцсетях. Как сообщает progorod43.ru, об этом заявил глава администрации Илья Шульгин на совещании.

19:13 Дзюба в пятый раз за сезон признан лучшим футболистом тура в РПЛ Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:12 В Москве электробусы перевезли 125 тысяч человек В Москве число перевезённых электробусами пассажиров достигло 125 тыс., сообщает kp.ru.

19:12 Полиция Польши ищет вандалов, осквернивших кладбище советских солдат Полиция Польши разыскивает вандалов, которые повредили надгробия советских солдат на кладбище в городе Еленя-Гура на юго-западе страны.

19:10 Владимир Соловьёв прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв в беседе с ФАН прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

19:07 Адвокат: Кокорин и Мамаев могут избежать заключения на время расследования Председатель адвокатской коллегии «Тер-Акопов и партнёры» адвокат Георгий Тер-Акопов прокомментировал в беседе с RT инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

19:06 Трамп рассказал, когда назначит нового постпреда США при ООН Американский лидер Дональд Трамп заявил, что назначит нового постоянного представителя США при ООН в течение ближайших двух-трёх недель.

19:04 В Госдуме прокомментировали увеличение турпотока в Крым в 2018 году Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.

18:59 Захарова прокомментировала решение Хейли уйти с поста постпреда США при ООН Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение постпреда США при ООН Никки Хейли уйти в отставку.

18:53 В Донецке проходят траурные мероприятия в память о Захарченко В Донецке проходят траурные мероприятия на 40-й день со дня гибели первого главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

18:52 В Госдуме прокомментировали решение Хейли уйти в отставку Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT поделился мнением о решении постпреда США при ООН Никки Хейли уйти в отставку.

18:48 Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах под Черниговом Президент Украины Пётр Порошенко во время заслушивания доклада украинских силовиков заявил о российском следе во взрывах на складах под Черниговом.

18:48 Володин призвал страны Евразии сблизить позиции на фоне протекционизма США Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 3-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии заявил о необходимости сближать подходы по вопросам, требующим совместных решений.

18:47 Сборная России по футболу прибыла в Калининград на матч Лиги наций Футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Калининград на матч третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции.

18:43 Двое пострадавших при взрыве в спортшколе Дагестана подростков скончались Двое подростков, пострадавших в результате взрыва в одной из спортивных школ Махачкалы, скончались в больнице.

18:33 СМИ: Анри может стать новым главным тренером «Монако» Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри может возглавить французский клуб «Монако».