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За «Северный поток — 2» Украина намерена потребовать с России $12 млрд

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Если газопровод «Северный поток — 2» войдёт в эксплуатацию, Украина потребует с России компенсацию в размере $12 млрд. Как заявил коммерческий директор концерна «Нафтогаз» Юрий Витренко, соответствующий иск Киев уже направил в Международный суд.
За «Северный поток — 2» Украина намерена потребовать с России $12 млрд
Reuters

На Украине озвучили план «Б» на случай, если газопровод «Северный поток — 2» войдёт в эксплуатацию. Коммерческий директор концерна «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в эфире «5 канала», что Киев уже отправил иск в Международный суд.

«Мы подали иск в Арбитраж — это $12 млрд. Это как раз та сумма, которая отображает компенсацию убытков, которые понесёт Украина, если будет построен  «Северный поток — 2» и мощности украинской ГТС не будут задействованы. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности», — заявил Витренко.

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источник
5 Канал Украина Европа
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газ Газпром Европа Нафтогаз Украины Россия Северный поток Украина
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