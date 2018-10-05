Washington Post: низкобюджетная стратегия России в Сербии приносит успех

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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
На японском острове Хоккайдо зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом информирует «Киодо» со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.
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В Китае прокомментировали заявления Пенса о вмешательстве Пекина в дела США
В МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления вице-президента США Майкла Пенса о вмешательстве Пекина во внутренние дела США.
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В Приморье более 30 тысяч человек остались без света
В Приморском крае в городе Уссурийск почти 33 тысячи человек остались без света. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики.
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Apple и Amazon заявили об отсутствии китайских шпионских чипов в их серверах
Компании Apple, Amazon и Supermicro опровергли данные СМИ о том, что в их серверах были обнаружены китайские шпионские чипы. Об этом сообщает Bloomberg.
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В МОК не владеют информацией об источнике кибератак на ресурсы организации
Международный олимпийский комитет (МОК) не владеет информацией об источнике кибератак на ресурсы организации, имевших место в последние два-три года.
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На Украине назвали цензурой резолюцию Рады о санкциях против телеканалов
Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция по санкциям против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.
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Макгрегор: я готов ко всему, что может произойти в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о ходе своей подготовки к поединку с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится ранним утром воскресенья, 7 октября, по московскому времени в американском Лас-Вегасе.
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В зданиях Конгресса США задержали более 300 демонстрантов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в двух офисных зданиях Конгресса США 302 протестующих. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы полиции Капитолия Еву Малецки.
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Американец Фергюсон будет запасным бойцом в поединке Нурмагомедов — Макгрегор
В том случае, если один из участников поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором по какой-либо причине не сможет выйти в октагон, его заменит американец Тони Фергюсон.
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Российские самолёты за неделю пять раз поднимались на перехват летательных аппаратов
Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение недели совершили пять вылетов на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у российских границ.
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Мамаев назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Севильей» в Лиге Европы
Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Севильей», который завершился победой «быков» со счётом 2:1.
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Тренер «Краснодара» рассказал, за счёт чего команде удалось обыграть «Севилью» в Лиге Европы
Тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал игру своих подопечных в матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы с испанской «Севильей», который завершился победой «быков» со счётом 2:1.
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Министры энергетики Катара и России провели переговоры
Главы Министерств энергетики Катара и России Мухаммед бен Салех ас-Сада и Александр Новак в ходе переговоров обсудили сотрудничество в энергетике.
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СМИ: Поставку российских Су-35 Индонезии отложили из-за санкций США
Реализацию российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию отсрочили из-за возможных санкций США. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
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В UFC не исключают, что Макгрегор заработает около $100 млн за бой с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор имеет возможность заработать порядка $100 млн за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится ранним утром воскресенья, 7 октября, по московскому времени в американском Лас-Вегасе.
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Сийярто решил обсудить конфликт с Украиной с послом США
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудит украино-венгерский конфликт с послом США Дэвидом Корнштейном. Об этом информирует портал HVG.
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Фернандо: ничья в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» подобна поражению
Полузащитник российского футбольного клуба «Спартак» Фернандо прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
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Эксперт: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу, жаловаться команде не приходится
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал работу немецкого рефери Дэниела Сиберта, обслуживавшего матч второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
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В московском метро погиб мужчина
В московском метрополитене на станции «Баррикадная» в результате наезда поезда погиб 19-летний москвич. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
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Голодец считает, что система VAR могла бы повлиять на результат матча Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал»
Вице-премьер России Ольга Голодец выразила мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) могла повлиять на результат матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между московским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
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Франция выразила солидарность затронутым кибератаками союзникам
Министерство иностранных дел Франции выразило солидарность союзникам Парижа и международным организациям, которые были затронуты кибератаками.
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Каррера заявил, что гордится игрой футболистов «Спартака» в матче Лиги Европы с «Вильярреалом»
Главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера дал высокую оценку действиям своих подопечных в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
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Нурмагомедов рассказал, пожмёт ли руку Макгрегору после боя
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался жать руку Конору Макгрегору после поединка с ним на турнире UFC 229.
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Макгрегор не пришёл на пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не явился на пресс-конференцию, посвящённую предстоящему бою с Хабибом Нурмагомедовым.
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Болтон посоветовал «не строить иллюзий» об обходе санкций США против Ирана
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что другим странам «не нужно строить иллюзий» о том, что они смогут обойти американские санкции в отношении Ирана.
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Каррера: если я всё ещё тренирую «Спартак», значит, Федун в меня верит
После матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3, главный тренер красно-белых Массимо Каррера выразил мнение, что президент клуба Леонид Федун по-прежнему в него верит.
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Каррера ушёл от ответа на вопрос, почему Глушаков не работает с основой «Спартака»
После матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3, главный тренер красно-белых Массимо Каррера ушёл от ответа на вопрос, почему полузащитник Денис Глушаков не работает с основным составом московского коллектива.
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Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,5 тысячи
В результате землетрясения и цунами в Индонезии, по последним данным, погибли 1558 человек. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
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Каррера: футболисты «Спартака» бились и отдали душу в матче Лиги Европы с «Вильярреалом»
Главный тренер российского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился результативной ничьей — 3:3.
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Федун рассказал, верит ли он в главного тренера «Спартака» Карреру
После матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы, в котором российский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» со счётом 3:3, президент красно-белых Леонид Федун рассказал, верит ли он в главного тренера команды Массимо Карреру.
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Трамп подписал национальную стратегию США по борьбе с терроризмом
Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США в области борьбы с терроризмом. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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Федун: матч «Спартака» с «Вильярреалом» по-настоящему понравился, но результат подвёл
Президент российского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился результативной ничьей — 3:3.
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«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» в матче группового раунда Лиги Европы
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на своём поле разгромил итальянский «Лацио» со счётом 4:1.
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«Марсель» упустил преимущество в два мяча и не смог обыграть кипрский «Аполлон» в Лиге Европы
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы французский «Марсель» на выезде сыграл вничью с кипрским «Аполлоном» со счётом 2:2.
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Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косова
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косова, несмотря на то, что Запад желает этого от Белграда, сообщает ТАСС.
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Мяч Мораты принёс «Челси» победу над венгерским «Види» в футбольной Лиге Европы
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы английский «Челси» на своём поле обыграл венгерский «Види» со счётом 1:0.
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Гол Окриашвили принёс «Краснодару» волевую победу над «Севильей» в ЛЕ
«Краснодар» одержал волевую победу над испанской «Севильей» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
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Дубль Зе Луиша помог «Спартаку» сыграть вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
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МИД прогнозирует новый всплеск обвинений в адрес России
Последует новый всплеск обвинений в адрес России в кибератаках и вмешательстве в дела США, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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Пенс призвал Google прекратить разработку поисковика Dragonfly для Китая
Вице-президент США Майк Пенс в ходе своей речи в Гудзоновском институте в Вашингтоне рекомендовал компании Google прекратить разработку поискового приложения Dragonfly для Китая, сообщает The Washington Examiner.
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Семак считает, что многие футболисты «Зенита» сыграли не лучшим образом в матче со «Славией»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги с чешской «Славией».
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В Курганской области осудили четверых обвиняемых в нападениях на наркоторговцев
В Курганской области осудили четверых жителей столицы региона, нападавших на наркоторговцев и мошенников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
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В Саратове открыли памятник руководителю ТЮЗа
В Саратове открыли памятник руководителю Саратовского театра юного зрителя Юрию Киселёву, сообщает kp.ru.
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В Крыму одобрили установку памятника ветеранам авиации ВМФ
В Симферополе одобрили установку памятника ветеранам авиации Военно-морского флота, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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МИД России назвал опасным нагнетание США напряжённости в отношениях
США продолжают «отравлять» атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес России, нагнетание напряжённости между двумя ядерными державами опасно.
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В Удмуртии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
В Ижевске задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД России.
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В Оренбурге наградили семиклассника, спасшего семью при пожаре
В музейно-выставочном комплексе ГУ МЧС России по Оренбургской области прошла церемония награждения победителей фестиваля «Созвездие мужества», сообщает RIA56. Благодарности получили спасатели, пожарные и гражданские.
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Международный фестиваль театров кукол пройдёт в Москве с 5 по 14 октября
IX Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова пройдёт в Москве с 5 по 14 октября, сообщают «Аргументы неделi».
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В Удмуртии наказали сотрудников детсада, где ребёнок выпал из окна
В Удмуртии наказали воспитателя и заведующую детсадом, где ребёнок выпал из окна, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.
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СКА одержал победу над ХК «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ
Петербургский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).