Washington Post: низкобюджетная стратегия России в Сербии приносит успех

Президент Сербии Александр Вучич выглядел невероятно счастливым, когда в августе этого принимал в качестве подарка от России истребители советских времён МиГ-29. Эти боевые машины, как пишет The Washington Post, уже не проходят по российским стандартам, однако для балканского союзника Москвы, у которого на вооружении стоит всего несколько своих собственных самолётов, они являются сокровищем.

«Я чуть не расплакался, когда увидел их», — заявил тогда Вучич.

И неважно, что этот подарок обойдётся Белграду недёшево — сербским властям придётся заплатить России $209 млн за ремонт этой техники, указывает издание. Тем не менее сербский лидер не поскупился на похвалы в адрес российского президента Владимира Путина.

Этот подарок ярко демонстрирует российскую стратегию в Сербии и во многих других странах мира. Кремль методично проводит свою низкобюджетную кампанию по оказанию влияния, которая при этом приносит огромные доходы.

Подобный бережливый подход объясняет, почему страна с проблемной экономикой, которую бывший президент США Барак Обама в своё время назвал «региональной державой», оказалась способна оказывать непомерное влияние и ставить в тупик своих противников.

Россия и Запад ведут решительное сражение за лояльность Сербии — крайне важной балканской страны, которая объявила о своём желании присоединиться к Евросоюзу и которая при этом рассчитывает иметь Россию в качестве союзника.

И в то время как Запад тратит на Белград гораздо больше средств — например, Европа в 2016 году направила в Сербию почти $12 млрд в виде инвестиций, финансовой помощи, а также посредством торговых отношений, — присутствие России в этой стране куда более глубокое. Кремль показал себя экспертом в вопросе поиска путей для привлечения друзей и положительного общественного резонанса «по выгодной цене», указывает The Washington Post. Апеллируя к обычным сербам, она смогла укрепить свои позиции куда сильнее, чем если бы она работала только с руководством Сербии.

Хотя Россия подчёркивает якобы нерушимость связей с Белградом, которые «зацементированы» единым православным и славянским наследием, однако эта риторика сознательно игнорирует большую часть истории XX века. В отношениях между двумя странами серьёзное похолодание наступило в 1948 году, когда лидер коммунистической Югославии Иосип Броз Тито разорвал связи в Советским Союзом. В 1990-х годах во время этнических чисток и бомбардировок Балкан силами НАТО Россия в большинстве своём держалась в стороне из-за внутренних волнений. И лишь на рубеже тысячелетий, когда Россия поддержала Сербию в её противостоянии с Косово, добивавшемся тогда своей независимости, в отношениях между двумя странами наступило потепление.

Теперь же российский триколор можно встретить на билбордах, спонсируемых российской компанией «Газпром», вдоль сербских магистралей. Многие из этих дорог строятся благодаря финансовой поддержке Евросоюза, но его флаги убирают сразу после того, как заканчивается стройка.

Россия доминирует на нефтяном и газовом рынке Сербии, который является лишь частью сербской экономики, однако играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Сербия импортирует 75% потребляемого ею газа, и весь импорт идёт из России. Кроме того, с 2008 года, когда сербская национальная энергетическая компания была продана «Газпрому», Москва контролирует добычу углеводородов внутри страны.

У России также есть серьёзное присутствие в сербской православной церкви. Сербские священнослужители часто встречаются с российским политическим руководством. Они говорят об общем религиозном наследии и благодарят Кремль за попытку не допустить независимости Косово, которую сербская церковь считает своим историческим домом.

Поскольку сербы начали везде сталкиваться с Россией, эти успехи Москвы вызывают тревогу у ряда местных наблюдателей.

«Дело не только в том, что русские заходят в страну, а в том, что слишком много людей в обществе им рады», — заявила Елена Милич, директор Центра евроатлантических исследований, который выступает за сближение с Западом.

Один из показателей успеха Москвы состоит в том, что многие сербы, согласно опросам общественного мнения, ошибочно полагают, что Россия — их крупнейший партнёр в торговой, финансовой и военных сферах.

На самом деле 65% торговых отношений у Сербии с Евросоюзом, а с Россией всего 6,7%. За прошлый год сербские военные провели со странами НАТО более 20 учений, а с российскими военными всего два. В 2016 году Евросоюз и его члены выделили Белграду более $600 млн в качестве финансовой помощи, а Москва в 50 раз меньше. Кроме того, США, Китай и страны Персидского залива также осуществили крупные инвестиции в эту балканскую страну, отмечает The Washington Post.