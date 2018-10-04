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Balkan Insight: Сербия не планирует отправлять своих миротворцев на Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сербия не планирует отправлять своих военных для участия в миротворческой миссии на Украине, сообщает Balkan Insight со ссылкой на сербское оборонное ведомство. Как отмечает издание, о готовности Белграда «внести свой вклад» в эту миссию ранее заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Balkan Insight: Сербия не планирует отправлять своих миротворцев на Украину
Reuters
Сербия заявила о том, что не рассматривает вопрос о своём участии в миротворческой миссии на Украине, пишет Balkan Insight. Таким образом сербская сторона отреагировала на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее сообщил о готовности Белграда внести свой вклад в эту миссию.
 
Ещё 24 сентября Волкер в интервью одной из российских радиостанций заявил следующее: «Несколько стран уже заявили о готовности внести свой вклад. Об этом объявили Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция».
 
Однако сербское Министерство обороны опровергло эту информацию.
 
«Нет никаких планов по участию членов Вооружённых сил Сербии в миссии на Украине, и Министерство обороны на данный момент не рассматривает отправку членов Вооружённых сил Сербии для участия в миротворческой миссии под эгидой Организации Объединённых Наций», — подчеркнул он. 
 
Как отмечает издание, отправки миротворцев в Донбасс хочет Украина. Киев заявил о планах направить в Совбез ООН свою резолюцию с призывом направить в регион миротворческую миссию. Глава МИД России Сергей Лавров, как пишет Balkan Insight, заявил, что пока не будет комментировать эту инициативу. Между тем украинский президент Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что Москва «боится» возможного присутствия миротворческих сил в Донбассе.
 
«Она боится, что миротворцы увидят российских солдат и военную технику на оккупированной территории», — сказал он, выступая на Генассамблее ООН.
 
Как напоминает Balkan Insight, Запад обвиняет Россию в том, что та вооружает, финансирует и напрямую участвует в вооружённом восстании против Киева на востоке Украины.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Balkan Insight Сербия Европа
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