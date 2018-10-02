Bloomberg: Вучич попросит у Путина поддержки по вопросу Косово

Сербский лидер Александр Вучич отправился в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Как сообщает Bloomberg, приоритетной темой на повестке дня станет проблема частично признанной республики Косово, где в последнее время наблюдается рост напряжённости. Вучич собирается попросить у Москвы поддержки «на всех международных форумах».
Президент Сербии Александр Вучич 2 октября встретится в Москве с Владимиром Путиным, чтобы обсудить положение частично признанной республики Косово, сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, урегулирование косовского вопроса для Белграда — одно из обязательных условий для вступления в ЕС в 2020-х годах, поэтому сербский лидер активно ищет международной поддержки. Ранее Вучич предлагал план раздела Косова на сербскую и албанскую части и даже «обмена территориями». Однако эту инициативу раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель и некоторые другие европейские лидеры, которые выразили опасения, что в процессе раздела территорий между сербами и албанцами вновь могут вспыхнуть трения.
Сербские СМИ сообщили, что на повестке переговоров между Путиным и Вучичем ситуация в Косово станет приоритетом. «Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», — заявил сербский лидер.
Bloomberg напоминает, что наряду с Китаем и пятью странами ЕС Россия не признаёт независимости Косова. Сербия в свою очередь, несмотря на стремление вступить в ЕС, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, не поддержала антироссийские санкции и пообещала не присоединяться к НАТО.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча между двумя лидерами планировалась ещё несколько месяцев назад, так что она не связана с недавним ростом напряжённости регионе. Однако, конечно, ситуация в Косове будет на повестке.
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