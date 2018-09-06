Bloomberg: ЕС откроет ящик Пандоры, если позволит Сербии и Косово обменяться территорией

На переговорах в Брюсселе президент Сербии Александр Вучич и его косовский коллега Хашим Тачи собираются обсудить перспективы обмена территорией по этническим соображениям, пишет Bloomberg. Однако, как отмечает агентство, в случае если стороны придут к такому соглашению, то они рискуют «открыть ящик Пандоры», создав прецедент перекраивания границ на Балканах, что неминуемо дестабилизирует весь регион.

Если история чему-то учит, то самый нестабильный регион Европы вступает в свой очередной неопределённый период, и последствия грядущих событий могут вновь эхом отозваться по всему миру, пишет Bloomberg.



Несмотря на многолетнюю вражду, вызванную войнами после распада Югославии, Сербия и Косово собираются наладить отношения. Стороны предложили заключить сделку, ключевой элемент которой строится на обмене определёнными участками земли, что позволит людям одной национальности жить вместе.



Тем не менее, в то время как президент Сербии Александр Вучич и его косовский коллега Хашим Тачи готовятся к переговорам в Брюсселе, сама перспектива территориального обмена вызывает волнение дипломатов от Москвы до Вашингтона и от Берлина до Пекина. Одни видят в этих переговорах шанс на заключение устойчивого мира, другие же, вспоминая неспокойную историю Балкан, считают подобное предложение неприемлемым и рискованным.



Предложение обмена территорией всколыхнуло и все остальные страны бывшей Югославии. Хотя некоторые региональные государства и добились определённого прогресса, войдя в ЕС и НАТО, Сербия, Косово и Босния по-прежнему пребывают в своего роде уязвимом «лимбе».



Канцлер Германии Ангела Меркель, которая всегда уделяла пристальное внимание любым признакам дестабилизации юго-восточного фланга Европы, отрицательно отозвалась об этой идее. Кроме того, немецкий МИД считает, что подобная сделака создаст опасный прецедент для других неустойчивых регионов, где этнические границы не совпадают с государственными. Это относится, в частности, к Боснии и Македонии. По словам министра Германии по делам Европы Михаэля Рота, «подобный шаг откроет ящик Пандоры этнических нападок».



Однако у России, традиционной союзницы Сербии, на этот счёт другое мнение. Посол президента Владимира Путина в Белграде по этому поводу заявил, что Москва поддержит любое решение Сербии, которое она сочтёт подходящим. Что же касается США, «сыгравших важную роль в установлении мира» на Балканах в конце 90-х, то Вашингтон стремится к тому, чтобы сделка оказалась долговечной и не привела к дестабилизации обстановки. При всём этом советник по национальной безопасности Джон Болтон в августе дал понять, что не возражает против подобного обмена.



«Любое развитие событий, которое будет касаться перекраивания границ, приведёт к ещё большим проблемам и ещё большим страданиям, — считает профессор современной истории Загребского университета Твртко Яковина. — Это решение вызовет эффект домино, причём не только в Юго-Восточной Европе, а также откроет бесчисленное множество вопросов по поводу европейских границ».



На протяжении многих веков история Европы определялась перекраиванием границ и выдвижением территориальных претензий. Югославия, некогда разделённая между Османской и Австро-Венгерской империями, появилась на карте в результате Первой мировой войны. При лидере Иосипе Брозе Тито эта страна просуществовала до 1980-х годов, после чего в результате войн раскололась на несколько частей. На данный момент этот регион является коридором для беженцев, прибывающих в Грецию и отправляющихся дальше на север.



Что касается Меркель, то она встала во главе усилий по перетягиванию Балкан в западный лагерь. Она регулярно принимает балканских лидеров, включая Вучича, а также сама не раз ездила в этот регион. Однако в последние годы Сербия всё больше дрейфует в восточном направлении, так как из-за территориальных претензий к Косово перспектива вступления Белграда в ЕС несколько померкла. Кроме того, Вучич, который работал министром при покойном сербском лидере Слободане Милошевиче, тесно связан с Россией в политическом плане, а с Китаем — в экономическом.



По данным сербских СМИ, Путин собирается приехать в Сербию в октябре или ноябре и уже отправляет своих правительственных чиновников в Белград для проведения «важных встреч, которые определят планы на грядущие годы». Посольство России в Белграде подтвердило эти сообщения.



Что же касается Китая, то он стремится защитить свои многочисленные инвестиции в регионе. «Китай ценит стабильность и процветание Балкан — именно там началась Первая мировая война и именно они являются ключом к проблеме беженцев, — отметил бывший китайский дипломат Ван И Вай. — Китай также вложил в Балканы большие средства, особенно в области строительства инфраструктуры. Если в Сербии возникнут какие-либо проблемы, это очень встревожит Китай».



Роль арбитра на переговорах между Вучичем и Тачи будет играть ЕС, однако до заключения любого соглашения сторонам предстоит пройти большой путь и преодолеть немало препятствий. Кроме того, для его подтверждения потребуется провести референдум в обеих странах.



Потенциальная сделка беспокоит и соседнюю Боснию. Лидер боснийских сербов Милорад Додик, который является союзником Вучича, пытается заручиться общественной поддержкой для выхода из состава Боснии.



«Я не понимаю, почему международное сообщество так упорно стремится к разрешению проблемы Косова в кратчайшие сроки, потому что любому региональному эксперту очевидно, что будет запущен эффект домино», — подытожил эксперт по Балканам Никита Бондарев.