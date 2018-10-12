Wyborcza: Германия проинформирует Польшу о строительстве «Северного потока-2», но откажется обсуждать репарации

В начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Варшаву, пишет Gazeta Wyborcza. По данным издания, в ходе консультаций Меркель обсудит с поляками вопрос строительства газопровода «Северный поток-2». Однако Берлин не намерен поднимать тему военных репараций по итогам Второй мировой, на выплате которых в последнее время настаивает польская сторона.

2 ноября в Варшаве встретятся польские и немецкие главы правительств, а также их министры. После годового перерыва состоятся польско-немецкие международные консультации. Они пройдут под знаком споров по поводу второй нитки газопровода «Северный поток» и военных репараций, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

«Мы можем расходиться по многим вопросам. По некоторым даже сильно. Но соседи должны друг с другом разговаривать», — заявил польскому изданию один из немецких дипломатов. Немецкая дипломатия уже некоторое время пытается создать список дел, по которым можно было бы работать с поляками, несмотря на спор касательно правового государства и независимости судов в Польше. Но дело продвигается слабо, а польско-немецкое сотрудничество замирает, отмечает автор.

Несмотря на это Берлин и Варшава договорились по вопросу организации международных консультаций, на которых главы правительств и их министры будут разговаривать о проблемах в двусторонних отношениях и сотрудничестве в рамках Европейского союза.

2 ноября Меркель во второй раз в этом году и в четвертый раз со времени прихода к власти партии ПИС прибудет в Варшаву. Предыдущие консультации прошли в Берлине в июне 2016 года, когда во главе польского правительства стояла Беата Шидло. Тогда они принесли мизерные результаты, добавляет он.

Главы дипломатии тогда могли похвалиться только совместным польско-немецким учебником истории, который однако не используется в школах повсеместно. Немногим лучше дело обстоит и с форсированной немецким Министерством национальной обороны программой по более тесному сотрудничеству польских и немецких военных, рассказывает Велиньский.

Не было ни общего заявления правительств, ни планов польско-немецкого сотрудничества на ближайшие годы. Немецкие собеседники издания Gazeta Wyborcza тогда били тревогу, что польско-немецкое сотрудничество замирает.

В этот раз переговоры пройдут под сенью спора по поводу строительства второй нитки российско-немецкого газопровода «Северный поток».

Газопровод, прокладываемый по дну Балтики, обходит Украину и Польшу. Варшава уже много лет предостерегает, что такая инвестиция позволит России применять по отношению к Украине, Польше и другим странам региона газовый шантаж. В настоящее время Польша рассчитывает на поддержку со стороны США.

Президент Дональд Трамп осудил строительство газопровода, но вопреки ожиданиям польского правительства не ввёл санкций на европейские компании, вовлечённые в этот проект, в том числе в отношении немецких энергетических концернов, рассказывает журналист.

По информации Gazeta Wyborcza, в ноябре премьер Моравецкий услышит от Меркель, что, несмотря на польские возражения, строительство будет продолжаться. Германия, однако, захочет обсудить возможную защиту от газового шантажа со стороны России.

«О репарациях говорить не будем. Вопрос закрыт», — заявил изданию немецкий дипломат.

Но эта проблема нависла над отношениями с Берлином и их отравляет. Тем более, что глава польской дипломатии Яцек Чапутович, который ещё во время первого визита в Берлин в начале года заявлял, что репарациями не будут заниматься правительства двух стран, сегодня — после нагоняя от главы ПИС Ярослава Качиньского — обострил позицию. Так что немецкие участники разговора ожидают, что тема будет затронута, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.