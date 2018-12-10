Wall Street Journal: всё больше стран отказываются от пакта ООН о миграции

Австралия, Израиль и ряд европейских стран вслед за США заявили об отказе подписывать глобальный договор ООН о миграции, сообщает The Wall Street Journal. Это соглашение, сформулированное по инициативе Евросоюза, носит необязательный характер и лишь дополнительно закрепляет уже существующие права человека — однако надежды на достижение единства в этом вопросе всё меньше.

Принятие на следующей неделе глобального договора о миграции, призванного обеспечить поддержку людям, переезжающим в другую страну, показывает, насколько «политически ядовитой» стала эта проблема во всём мире, пишет The Wall Street Journal.

Глобальный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который должен стать ответом на европейский миграционный кризис 2015 года, по своей сути представляет собой необязательное подтверждение уже существующих соглашений по правам человека, отмечается в статье. Однако это не помешало США, Израилю, Австралии и многим европейским странам отказаться от пакта, который должен быть принят на конференции ООН в Марокко в понедельник и вторник.

Постпред США при ООН Никки Хейли в декабре прошлого года заявила, что США не будут участвовать в этом договоре, потому что иммиграционная политика Вашингтона должна «всегда проводиться американцами и только американцами». Акцент США на национальный суверенитет вызвал отклик у многих европейских политиков, которые проводят жёсткую анти-иммиграционную политику или выступают за пересмотр или приостановку действия международных конвенций о беженцах и мигрантах.

Как подчёркивает издание, отказ многих европейских государств от пакта ООН примечателен, потому что это была европейская инициатива, которая раньше объединяла страны ЕС. Инициатором расширения международного сотрудничества в этой сфере стала канцлер Германии Ангела Меркель. Текст договора ООН, охватывающего ситуацию с беженцами и экономическими мигрантами, был согласован и одобрен в июле дипломатами со всего мира, за исключением США. Вскоре после этого правительства ряда стран, в том числе Австралии и Израиля, заявили, что не будут участвовать в соглашении, сославшись на проблемы с суверенитетом.

В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал своему МИД указание не принимать участия во встрече ООН в Марракеше. «Мы обязаны защищать наши границы от незаконных проникновений, — заявил израильский премьер. — Это то, что мы делали, и мы будем продолжать это делать». Сходным образом ситуацию прокомментировал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сославшийся на опасения, что пакт может «подорвать жёсткие законы и практику Австралии по защите границ».

По словам постпреда США при ООН, только Венгрия, Австралия, Польша и Австрия официально уведомили организаторов о выходе из соглашения. Однако по крайней мере шесть других стран ЕС, как и Израиль, Швейцария и Доминиканская Республика, открыто заявили о том, что не будут присутствовать на встрече в Марокко.

Отказ от соглашения происходит, несмотря на то, что его текст «подтверждает суверенное право государств определять свою национальную миграционную политику и их прерогативу на управление миграцией», пишет американская газета. Приложение, запрошенное Нидерландами, которые собираются подписать пакт ООН, призвано успокоить сторонников соглашения и заверить их в том, что у него нет никаких скрытых правовых последствий.

В Нидерландах, Бельгии, странах Балтии и других государствах этот пакт вызвал оживлённые споры и обсуждения. Бельгийское правительство из-за этого потеряло большинство в эти выходные, потому что партия фламандских националистов N-VA вышла из правящей коалиции из-за миграционного соглашения. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что, несмотря на это, поедет в Марокко для подписания пакта ООН.

Кардинальная смена позиции многих стран ЕС по миграционному вопросу приводит к столкновению их политиков с главным межнациональным судом Европы по правам человека, отмечает издание. ЕСПЧ, созданный после Второй мировой войны для защиты прав человека на континенте, в августе велел Венгрии накормить беженцев, находящихся в лагерях на её границах. Также этот суд признал Данию нарушающей международное право за депортацию тяжело больных мигрантов. Вскоре должно быть принято решение о том, нарушила ли международное право Италия в прошлом году, когда она побуждала власти Ливии препятствовать проведению спасательных операций по перевозки мигрантов в Италию, что привело к гибели десятков мигрантов.

Европейские правительства, опасающиеся мигрантов, в настоящее время принимают новые законы, противоречащие Европейской конвенции о правах человека 1950 года. Бельгийское правительство предложило разрешить полиции совершать рейды в дома людей, которых подозревают в предоставлении приюта беженцам. Правительство Дании разрешает полиции конфисковать денежные средства и ценности беженцев для покрытия их расходов. Также там ведутся приготовления к тому, чтобы задерживать лиц, которым было отказано в получении статуса беженца, и отправлять их на отдалённый остров, когда-то использовавшийся для экспериментов над животными, сообщается в статье.

Во многих из этих стран националистические политики давно выступают за пересмотр или приостановку действия международных конвенций о беженцах. Их способность повлиять на правительства и заставить их выйти из глобального пакта о миграции показывает, что влияние националистов возросло, а миграционный вопрос воспринимается как политическая проблема, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение экспертов. И если пару лет назад перед первым саммитом ООН по миграции ещё была какая-то надежда, то сейчас, с ростом националистического популизма по всему миру, достичь согласия становится всё сложнее.