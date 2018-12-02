«Пропаганда светлого будущего вместо правды»: социолог призвал не подписывать договор ООН по миграции

Глобальный договор ООН по миграции станет первым шагом на пути к утверждению права на миграцию и ограничит возможности публичного обсуждения этой темы, уверен социолог Матьё Бок-Коте. При этом, как отмечает автор на страницах Le Figaro, его сторонники продолжают говорить о «символическом» значении документа, одновременно настаивая на его подписании. Вместо того, чтобы пропагандировать светлое будущее, связанное с массовой миграцией, элитам стоило бы говорить о ней на языке правды, считает автор статьи.

Глобальный договор ООН по миграции стал ещё одной темой для споров во французском обществе, отмечает на страницах Le Figaro французский социолог и публицист Матьё Бок-Котэ. «Ничего удивительного», — считает автор, принимая во внимание, что «международные законы редко разрабатываются с учётом народного и государственного суверенитета». Эти законы впоследствии навязываются населению. А в случае отказа народа подчиниться «международным обязательствам», принятым от его имени, его без стеснения отчитывают.

Людям сегодня объясняют, что избежать миграционных процессов невозможно, а «великое переселение» будет иметь глубоко положительный эффект и «способствует материальному и нравственному обогащению человечества», — как утверждается в договоре ООН на полном серьёзе. Считается, что остановить или хотя бы сдержать массовую миграцию сегодня невозможно, поэтому лучшее, что можно сделать — это осуществлять надзор за ней. «Именно в этой ментальной вселенной теперь предписано вращаться», — поясняет автор статьи.

На самом деле, как утверждает публицист, в связи с договором, подписание которого намечено на 10 — 11 декабря, речь идёт о создании нормативной базы «для будущего права на миграцию». Кроме того, речь идёт о том, чтобы по возможности регламентировать условия публичного обсуждения этой темы. Так, договор призывает правительства прекратить «выделять средства на представление материальной поддержки СМИ, систематически пропагандирующие нетерпимость, ксенофобию, расизм или другие формы дискриминации мигрантов, сохраняя уважение к принципам свободы прессы».

Учитывая, что с точки зрения «теоретиков мультикультурализма», для того, чтобы быть обвинённым в расизме и ксенофобии, достаточно критики в адрес их доктрины, «нам есть о чём беспокоиться», замечает социолог. ООН выступает за принятие в обращение специального «медийного языка», сформированного «идеологией многообразия», предлагая, к примеру, заменять словосочетание «нелегальный мигрант» на «нерегулярный мигрант».

При этом «иммиграционистская партия» продолжает настаивать, что текст готовящегося к принятию договора имеет «чисто символическое» значение и не имеет практического применения. По утверждению сторонников документа, все разговоры о потере суверенитета в вопросах миграционной политики относятся к слухам и «фейковым новостям». «Следует задаться вопросом, почему номенклатура, выступающая за многообразие, прикладывает столько усилия для принятия столь бесплотного текста», — иронизирует на этот счёт Бок-Коте.

«Было бы лучше говорить на языке правды. Миграционный кризис затронул все западные общества и даже самая искусная пропаганда не убедит людей, что он несёт в себе светлое будущее», — пишет публицист. По его словам, массовая миграция вскоре достигнет таких масштабов, что может спровоцировать «демографический потоп», несмотря на попытки некоторых статистиков доказать обратное. Как напоминает автор, «объявлять реальность происками реакционеров» было распространённой чертой прогрессистского мышления прошлого века.

«Тем не менее, государства имеют право желать новь взять в свои руки контроль над миграционными вопросами», — уверен социолог. С этой точки зрения, «можно только поаплодировать» западным правительствам, уже объявившим, что не подпишут договор ООН, считает автор, советуя французскому президенту Эммануэлю Макрону поступить также. «Только освободившись из сети международного права, используемого как идеологический инструмент, демократия вновь обретёт свою сущность для государств», — уверен публицист.