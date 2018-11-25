DW: немецкая кампания по возвращению беженцев превратилась в «пиар-катастрофу»

Немецкая кампания по возвращению беженцев на родину за финансовое вознаграждение не принесла больших результатов, пишет Deutsche Welle. Более того она превратилась в «пиар-катастрофу», которая спровоцировала критику как со стороны пользователей социальных сетей и некоторых политиков, так и самих мигрантов.

В берлинском метро рядом с рекламой смартфонов и служб доставки можно наткнуться на очень необычный плакат с надписью на семи языках: «Твоя страна. Твоё будущее. Сейчас!», пишет Deutsche Welle. Причём такие же висят и в других городах Германии. Их цель не в том, чтобы что-то продать, а напротив дать людям денег, объясняет издание.

Так федеральное министерство внутренних дел пытается сподвигнуть беженцев к добровольному возвращению к себе на родину. Причём предлагается сделать это как можно быстрее, желательно до конца этого года. За это они получат пособие на оплату жилья или компенсацию других расходов в €1200. При этом конкретная сумма будет зависеть от статуса пребывания человека в Германии. К примеру, семья из четырёх человек может рассчитывать на €3000.

Но сложилось так, что эта программа превратилась в «пиар-катастрофу», продолжает издание. «Недавняя кампания федерального министерства внутренних дел цинична и похожа на зимнюю распродажу, — заявил заместитель председателя парламентской фракции партии зелёных Константин фон Нотц. — Её цель, по-видимому, заключается в том, чтобы скрыть собственные упущения и до конца года подправить очень низкие цифры — тех людей, которые уехали».

Предложением МВД Германии действительно пока воспользовались только 300 человек. Тогда как общее число добровольцев-возвращенцев досигло к октябрю достигло 14 000, но к концу года их точно будет меньше, чем в 2017 (29 000). Одного из беженцев рекламная кампания разозлила. Он почувствовал себя чужим в Германии: как будто от него хотят избавиться. «Такое ощущение, что меня купили», — заявил он в интервью Deutsche Welle.