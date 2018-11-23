Welt: идею кандидата на место Меркель подправить конституцию из-за мигрантов Германия встретила в штыки

Фридрих Мерц из ХДС высказал мнение о необходимости провести открытое обсуждение по поводу того, не следует ли внести в конституцию определённые оговорки в связи с миграционным вопросом, пишет немецкая газета Die Welt. Этим заявлением кандидат на пост главы ХДС навлёк на себя шквал критики со стороны представителей основных партий в Германии, включая свою собственную.

Выступая в среду с речью на третьей региональной конференции ХДС, один из основных кандидатов на пост председателя партии Фридрих Мерц назвал Германию единственной страной в мире, в которой личное право на получение убежища закреплено в конституции, пишет немецкая газета Die Welt.

По словам Мерца, он давно придерживается мнения, что необходимо проводить открытые обсуждения того, может ли такое конституционное право на получение убежища продолжать существовать в его нынешней форме при серьёзном отношении к европейской миграционной политике. «Однажды мы должны провести большое открытое обсуждение, не внести ли в конституцию законную оговорку», — сказал Мерц.

Как отмечает Die Welt, таким заявлением кандидат на пост главы ХДС навлёк на себя шквал критики как со стороны СДПГ, Свободной демократической партии и зелёных, так и со стороны своих однопартийцев. Генеральный секретарь христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что считает «отмену конституционного права на получение убежища или его ограничение» до такой степени, что этого конституционного права больше не будет вовсе, «не согласующейся с сутью ХДС» и всего наследия Гельмута Коля.

Крамп-Карренбаэур, также являющаяся кандидатом на пост главы ХДС, подчеркнула, что нельзя поспешно или необдуманно вносить изменения в конституцию, тем более что в прошлом в ней уже была учтена тема предоставления убежища. Во времена, когда всего 1% беженцев получает официальный статус через немецкое право на убежище, следует больше думать о том, как последовательно осуществлять репатриацию тех, кто не имеет законного права остаться в стране. Этот процесс Германии нужно организовать лучше.

Что касается внесения изменений в конституцию, для этого необходимо квалифицированное большинство и подходящие партнёры, считает Крамп-Карренбауэр, — а набрать необходимые две трети голосов в бундестаге вряд ли удастся. «Поэтому я бы предпочла сконцентрироваться на том, что мы можем сделать сегодня», — резюмировала кандидат на пост председателя ХДС. Бывший канцлер Германии от ХДС Гельмут Коль в 1991 году говорил, что желающие искоренить право на убежище не могут действовать в этом направлении в его партии. Этими словами христианские демократы должны руководствоваться и сегодня — этим они и отличаются от «Альтернативы для Германии», пишет немецкая газета.

Министр здравоохранения Йенс Шпан, также претендующий на место главы ХДС, тоже придерживается мнения, что было бы важнее сосредоточиться на обсуждении защиты европейских границ. К тому же, в случае с беженцами в Германии речь идёт не о конституционном праве на убежище, а о Женевской конвенции о статусе беженцев. По мнению Шпана, стоит серьёзнее озаботиться охраной границ Европы и возвращать назад тех, кто не являются беженцами.

Как сообщается в статье, столкнувшись со шквалом критики, Фридрих Мерц постарался успокоить общее возмущение и заявил, что ни в коем случае не ставит под сомнение конституционное право на убежище. Однако он абсолютно уверен в том, что такие темы, как миграция и предоставление убежища, могут рассматриваться только «в европейском контексте».