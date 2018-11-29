Le Figaro: договор ООН по миграции дал новый повод для раскола в Европе

Всё больше стран Запада отказываются от подписания глобального договора ООН по миграции, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, официальное подписание документа о «безопасной, упорядоченной и регулярной миграции» намечено на 10 декабря в Марракеше. Однако, как отмечает газета, противники миграции по всему миру мобилизуют усилия, чтобы помешать принятию документа.

Глобальный договор ООН по миграции, подписание которого должно состояться 10 декабря в Марракеше, стал «предметом особой ненависти» для противников мигрантов во всём мире, мобилизующих ресурсы против принятия документа, пишет Le Figaro. По словам газеты, от подписания документа один за другим отказываются государства Центральной Европы, в других же «западных демократиях» он становится причиной жарких споров в обществе.

На дебатах по вопросу подписания документа, организованных в ноябре ассоциацией, близкой к немецкой партии АдГ, в немецком городе Йютербог, член партии Беатрис фон Шторх объясняла, что пакт откроет двери Германии для 250 миллионов мигрантов со всего света и обяжет страну изменить законодательство. В то же время как представитель социал-демократов Симон Фаут пытался переубедить собравшихся. По его словам, «текст не является законодательно обязывающим, а его цель состоит лишь в том, чтобы организовать миграционные процессы на мировом уровне». Как утверждает политик, задачи, которые должен решить документ, касаются как управления границами и приёма мигрантов, так и улучшения условий жизни в родных странах переселенцев.

Как отмечает корреспондент издания, публика мнение социал-демократа не поддержала. «Почему речь идёт о тексте в пользу миграции? Почему не против?», — задавали вопросы в зале. Как отмечает издание, речи Фаута не смогли убедить людей, находящихся под воздействием «аргументов из интернета», даже несмотря на то, что многие из них «совершенно не верны» — как утверждение о том, что пакт станет первым шагом к утверждению «права на миграцию».

Как напоминает Le Figaro, идея «договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции» родилась после кризиса 2015 года, когда «недостаток сотрудничества между странами» по вопросу миграции стал очевиден. Текст, подготовка которого велась с 2016 года, стал «плодом компромисса» 190 государств, содержит 23 задачи и серию рекомендаций, касающихся «всех форм миграции на всех континентах». Помимо этого, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев готовится ещё один документ, касающийся просителей убежища в чужих странах.

Что касается Германии, Ангела Меркель отправится на подписание договора в Марракеш лично: это должно подчеркнуть, что принятие документа в интересах страны. Партия АдГ при этом всё ещё надеется заставить власти передумать, пользуясь ослаблением положения канцлера.

Единственной страной в Европе, где по поводу подписания договора не возникло серьёзной полемики, стала Франция, президент которой поддержал текст документа. В Италии председатель Совета министров Джузеппе Конте в конечном итоге «покорился» своему заместителю Маттео Сальвинии и объявил об отказе страны от участия в конференции в Марракеше, мотивировав это тем, что на «обсуждение текста» потребуется время. В Бельгии отношение к договору стало причиной раскола в правительстве Шарля Мишеля. В Словакии оно послужило поводом для политического кризиса: глава МИД страны Мирослав Лайчак — один из переговорщиков, участвовавших в составлении текста — пригрозил уйти в отставку в случае отказа правительства от подписания документа.

В последние недели «дистанцироваться» от договора поспешили Польша, Чехия, Хорватия и Болгария, а также Израиль и Австралия, известные своей «особенно строгой» миграционной политикой. Что касается президента США, его администрация «отстранилась» от обсуждения документа ещё в 2017 году, подчеркнув, что миграционная политика страны «должна определяться исключительно американцами».

Более того, хотя Австрия в качестве председателя Евросоюза представляла ЕС в переговорах по тексту договора, в конце октября премьер-министр страны под давлением своих союзников из праворадикальной Австрийской партии свободы заявил, что не поддерживает итоговый документ из опасений, что Австрия не сможет самостоятельно определять свою миграционную политику.

Учитывая, что в июле этого года текст документа был одобрен почти единогласно — что было воспринято как «историческое» соглашение — внутри ООН чувствуется разочарование последним развитием событий, замечает издание. «Этот договор, не затрагивающий суверенитета государств в вопросах миграционной политики, не утверждает, хороша или плоха ли миграция, а предлагает план действий для лучшей её организации», — отмечают в управлении Генерального секретаря ООН.

Многие страны, начиная с Венгрии, опасаются, что договор может быть использован мигрантами в суде с целью получения убежища. При этом эксперты отметают подобные утверждения как несоответствующие действительности и подчёркивают, что «как все тексты ООН, это в конечном итоге слабый инструмент». «Он попросту фиксирует надежду на улучшение сотрудничества», — подчёркивает эксперт по вопросам миграции Джеральд Кнаус. Однако для тех, кто отвергает миграцию из принципа, «и это уже слишком», — замечает газета.