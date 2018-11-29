Times: Австралии предложили учиться миграционной политике у аборигенов, убивших миссионера

Австралийский сенатор Полин Хансон похвалила жителей Северного Сентинельского острова, которые несколько дней назад убили американского проповедника Джона Алена Чо. По словам политика, аборигены продемонстрировали жёсткий подход к проблеме миграции, с которого стоит брать пример, пишет The Times.

Племя аборигенов, убившее американского миссионера Джона Алена Чо, достойно похвалы за свой жёсткий подход к иммиграции. Такое мнение высказала австралийский сенатор Полин Хансон, пишет The Times.

Издание напоминает, что на прошлой неделе 26-летний Чо пытался попасть на Северный Сентинельский остров, который находится в 1200 километрах от Индии. Но местные жители, которые издавна славятся своим враждебным отношением к чужакам, убили проповедника стрелами из луков и закопали его тело на пляже.

Однако Хэнсон считает, что «иммиграционную политику с нулевым ростом», которую проводят островитяне, необходимо скопировать. Она призвала австралийский парламент поддержать её предложение, выражающее «поддержку стремлению народа Северного Сентинельского острова сохранить свою культуру и образ жизни».

«Иммиграция может иметь опустошительный эффект на культуру народа. Я не буду обвинять сентинельцев в расизме за то, что они не открывают своих границ. Я также не стану осуждать их за отсутствие культурно-этнического разнообразия», — заявила сенатор.

Тем не менее парламент отверг предложение Хансон. Сенатор от партии зелёных Ник Макким назвал поведение политика «лицемерным» и припомнил её неоднократные нападки на австралийских аборигенов.

Между тем полиция Андаманских островов приостановила попытки вернуть тело Чо. Лодки, подплывающие к территории сентинельцев, столкнулись на берегу с готовыми к нападению аборигенами, обращает внимание The Times.