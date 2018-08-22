Daily Mail: Австралия простилась с русским Тарзаном
В Австралии в возрасте 88 лет скончался известный отшельник Михаил Фоменко, получивший прозвище «русский Тарзан», сообщает Daily Mail.
В Австралии в возрасте 88 лет скончался известный отшельник Михаил Фоменко, получивший прозвище «русский Тарзан», сообщает Daily Mail.
В сентябре в рамках международной ярмарки, где будет представлена российская экспозиция, Москва и Дамаск подпишут ряд двусторонних соглашений в области торгово-промышленного сотрудничества.
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в беседе с ТАСС прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно существования секретной директивы по Сирии.
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль призвал граждан страны к спокойствию после землетрясения в северных регионах.
Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что по указанию своего нанимателя заплатил двум женщинам за то, чтобы они хранили молчание в ходе президентской гонки в 2016 году.
Питьевую воду в России могут начать очищать с помощью современных военных разработок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы нацпроекта «Экология».
Россияне тратят на дополнительное образование школьников в среднем по 25 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад РАНХиГС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что преступления экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не имеют отношения к так называемому «сговору с Россией». Об этом сообщает NBC.
На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой как можно скорее продать французского нападающего Антони Марсьяля.
В результате ДТП с участием такси на севере Москвы пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии журнала Forbes.
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о своём намерении добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на Ближнем Востоке.
Голландский ПСВ одержал победу над белорусским БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Правоохранительные органы Турции усилили охрану американского пастора Эндрю Брансона, который в настоящий момент находится под домашним арестом.
Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в переходе нападающего итальянского «Торино» Мбая Ньянга.
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от испанца Хауме Муньяру в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.
В аэропорту Нью-Йорка аварийную посадку совершил частный самолёт с рэпером Post Malone на борту из-за поломки шасси.
Минздрав России проведёт проверку в российских субъектах по случаям отказа пациентам в праве на личный ввоз незарегистрированных лекарств. Об этом на брифинге заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
Болельщик футбольного клуба «Ростов» Алексей Кумовской рассказал, как ему удалось пронести ковёр на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем».
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал недовольство спортсменов, которые считают, что игроки национальной команды не должны были получать звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
В результате ДТП в Дербентском районе Дагестана погибли семь человек, ещё четверо пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по республике.
Исландский актёр Стефан Карл Стефанссон, известный по роли Робби Злобного из детского сериала «Лентяево» (Lazy Town), скончался на 44-м году жизни.
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, как изменилась игра команды с приходом Уная Эмери, сменившего Арсена Венгера на посту главного тренера.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Россия ведёт себя в Сирии неконструктивно.
Дом-музей Вячеслава Тихонова откроют 25 августа в Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Одисе Роши пропустит шесть месяцев из-за травмы колена.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова не поддержала ужесточение Уголовного кодекса после гибели мальчика в Ступине, сообщает m24.
Министерство строительства Удмуртии прокомментировало возможное двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в следующем году, передаёт интернет-издание «Сусанин».
В Саратовской области два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии.
В зоопарке Удмуртии появились на свет три львёнка, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу.
США настаивают на расширении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН, но у них этого не получится, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Назван формальный повод для задержания российского танкера «Механик Погодин» на Украине, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».
Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн решил заключить сделку со следствием по делу о мошенничестве.
Голкипер омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Карри Рямё пропустит шесть месяцев из-за травмы колена.
Россия «задержала» более 150 иностранных судов у Керченского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Гонщик команды Schmidt Peterson Motorsports Роберт Уикенс повредил спинной мозг в результате аварии, в которую он попал во время гонки серии IndyСar в Поконо.
Главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что объединению стоит быть готовым к выходу Великобритании из состава сообщества без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом.
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько рассказал, почему было принято решение создать эксклюзивный комплект формы, который оформлен в виде ковра.
Шесть человек, среди которых трое детей, погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане, заявили в пресс-службе МВД России по республике.
Режиссёр нового фильма о Джеймсе Бонде Дэнни Бойл ушёл со своего поста. Об этом говорится на официальной странице бондианы в социальной сети Twitter.
Федерация футбола Словении (NZS) объявила, что совместно с ещё семью футбольными ассоциациями выдвинула кандидатуру действующего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на новые выборы главы организации.
Следователи начали проверку по факту обрушения строительных лесов на трёх человек в центре Санкт-Петербурга.
Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко.
Российские боксёры Максим Власов и Руслан Файфер примут участие в новом сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Россия отвечала и будет отвечать на американские санкции, не нанося ущерба собственным интересам. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
В испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти оштрафован за оскорбления арбитра после матча первого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».