Daily Mail: Австралия простилась с русским Тарзаном

В Австралии в возрасте 88 лет скончался известный отшельник Михаил Фоменко, получивший прозвище «русский Тарзан», сообщает Daily Mail. Более 60 лет назад Фоменко принял решение сбежать от семьи в джунгли Квинсленда, где выживал за счёт охоты на крокодилов и кабанов, на которых он ходил без оружия с «голыми руками».

В Австралии в возрасте 88 лет скончался известный отшельник Михаил Фоменко, получивший прозвище «русский Тарзан», сообщает Daily Mail.

Новость о смерти Михаила подтвердила его сестра Инесса.

«Михаил Фоменко был человеком, которого запомнят за его бессмертную любовь к австралийским джунглям и невероятную смелость в стремлении к своей мечте», — приводит издание слова Инессы.

Daily Mail отмечает, что Фоменко родился в СССР в семье грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета Даниила Фоменко. В 1930-е годы его семья бежала в Японию, откуда через три года была вынуждена переехать в Сидней после того, как Япония вторглась в Китай.

В Австралии Фоменко занимался лёгкой атлетикой и даже прошёл отбор на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне. Однако из-за языкового барьера и статуса беженца он стал удаляться от общества и начал видеть себя греческим героем Одиссеем. Более 60 лет назад, не успев поучаствовать в Играх, Фоменко принял решение сбежать от семьи в джунгли Квинсленда, где выживал за счёт охоты на крокодилов и кабанов, на которых ходил без оружия с «голыми руками».

В 1959 году Фоменко был спасён местными жителями от голодной смерти в «диких, неизведанных, кишащих крокодилами тропических джунглях».

В 1964 году он, в одной набедренной повязке и ранах от нападения кабана, был арестован за бродяжничество и непристойное поведение. Фоменко признали сумасшедшим и отправили на лечение в психиатрическую клинику. Там ему давали успокоительное и провели курс электрошоковой терапии.

Однако после освобождения он вновь вернулся в дикую природу, где прожил до 2012 года. Шесть лет назад Фоменко отправили в дом престарелых, передаёт Daily Mail.